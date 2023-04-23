Отправлено: - 13:04

saba:

как же тогда Белинский, Герцен, Толстой, Пушкин и наконец Лермонтов со своим знаменитым" Прощай немытая Россия"?Они не патриоты России?

Но вся деятельность Мурзы, прикрывающегося высокими словами об интересах гражданского общества и демократии, на самом деле банальная месть. И уж ни в коем случае не забота о России.



таноми52:

Да ещё и "подсказал" санкции, которые поэтапно перенесли потом с чиновников на различные сферы

Цитата:по современным пошлым меркам пушкин стал бы иноагентомлермонтов уехал на зону откуда через чвк вагнер на фронтгерцен типичный фбкшник из лондонаа толстой сходив на войну вернулся бы ярым оппиком как стрелковЦитата:месть за что? за то что президентом не стал?с логическими выводами у вас-бедаа судя по тому что этот аргумент сейчас вкидывают все кремлевские тролли то это даже не ваша логика а дяди из лахта центра который вкинул ее а полезные идиоты распространяют дальше)))Цитата:а без кара мурзы сша не додумалось бы о санкциях?)))ой какой бред)))