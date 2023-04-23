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Пока тираж очень маленький, если будет читательский интерес обозначен, допечатаю



Тогда не было профессии политолог, но по сегодняшним стандартам я профессиональный политолог,



Цитата:НГ вполне может продвигать книгу через свои киоскиприобрету с удовольствием для личной библиотекиЦитата:раньше учились на отделении международных отношений где изучалась вся политика, история и экономика профильной страны это и есть сейчас политологиятокаев у нас мгимо закончил он по современным меркам вполне себе политолог больше чем дипломат а как утверждают сведущие люди все советские политологи это агенты 1 управления кгб ссср