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Ущерб в 685 миллионов тенге. Бизнесвумен из Костаная вынесли приговор
Ущерб в 685 миллионов тенге. Бизнесвумен из Костаная вынесли приговор
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