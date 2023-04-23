Цитата:
saba:
как же тогда Белинский, Герцен, Толстой, Пушкин и наконец Лермонтов со своим знаменитым" Прощай немытая Россия"?Они не патриоты России?
по современным пошлым меркам пушкин стал бы иноагентом
лермонтов уехал на зону откуда через чвк вагнер на фронт
герцен типичный фбкшник из лондона
а толстой сходив на войну вернулся бы ярым оппиком как стрелков
Цитата:
Но вся деятельность Мурзы, прикрывающегося высокими словами об интересах гражданского общества и демократии, на самом деле банальная месть. И уж ни в коем случае не забота о России.
месть за что? за то что президентом не стал?
с логическими выводами у вас-беда
а судя по тому что этот аргумент сейчас вкидывают все кремлевские тролли то это даже не ваша логика а дяди из лахта центра который вкинул ее а полезные идиоты распространяют дальше)))
Цитата:
таноми52:
Да ещё и "подсказал" санкции, которые поэтапно перенесли потом с чиновников на различные сферы
а без кара мурзы сша не додумалось бы о санкциях?)))
ой какой бред)))