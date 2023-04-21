Отправлено: - 10:31

saba:

Вы считаете иметь свою точку зрения на действия правительства, подчеркну правительства, это гадить России.



Цитата:Имей и высказывай её в Рязани, Туле, Питере, на Красной площади, как делали диссиденты, но не перед законодателями в американском штате Аризона и конгрессом США. Тем более, что эта "точка" просто месть и личная неприязнь "питомца" Немцова, отлученного в своё время от власти, а ведь он метил в Президенты."Вместе со своим покойным наставником Борисом Немцовым он сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить конгресс США принять принципиально новый закон о санкциях, направленный против коррумпированных российских чиновников"Что это, как не месть лично чиновникам?"Одним из первых попавших под санкции по «закону Магнитского» был Сергей Подопригоров, судья по делу Кара-Мурзы. После принятия «закона Магнитского» Кара-Мурза продолжал убеждать Соединённые Штаты в необходимости расширить список подпадающих под санкции россиян в соответствии с законодательством, призывая в марте 2017 года на слушаниях в комитете сената США по ассигнованиям сделать это «независимо от их ранга или влияния»."Нашли второго Лермонтова, Пушкина?Лично я рада, что эти чиновники были наказаны таким хотя бы образом!Но вся деятельность Мурзы, прикрывающегося высокими словами об интересах гражданского общества и демократии, на самом деле банальная месть. И уж ни в коем случае не забота о России.Он думал, что связь с сенаторами Джоном Маккейном и Роджером Уикером, и деньги Ходорковского спасут его.