Отмечают, что 19 апреля 2023 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил оказание военной помощи Украине. «Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население или серьезных нарушений законов войны» - заявил он в интервью Reuters.
Свежие новости от Коммерсанта, со слов генсека НАТО Й.Столтенберга: все страны НАТО согласились с тем, что Украина со временем должна войти в альянс. Об этом он заявил по прибытии на встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн.
Как отмечал, выше, сегодня состоится очередное заседание контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе «Рамштайн».
abaika95: это кстати повод всем россиянам задуматься если человека не являющегося чиновником, военнослужащим или сотрудником спец служб сажают на 25 лет за гос измену (какие тайны он мог выдать будучи обывателем?) то что будут делать с остальными россиянами через годик?
Как говорят французы, "не надо ля-ля!" Этот Кара давно и упёрто шёл к тому, к чему пришёл. И приплетать сюда "остальных россиян" просто глупо! Остальные россияне и на сотую долю так не нагадили России.
таноми52: Как говорят французы, "не надо ля-ля!" Этот Кара давно и упёрто шёл к тому, к чему пришёл. И приплетать сюда "остальных россиян" просто глупо! Остальные россияне и на сотую долю так не нагадили России.
под россией вы всех путинских чиновников подозреваете коим нагадил кара мурза протолкнув акт магницкого после чего запад наложил на них санкции что теп бедные не смогли отдыхать в швейцариях? народ россии то как пострадал от кара мурзы? никто ответить не может толком но вот 25 лет ему дали как будто он генера фсб сдавший секреты америке вы юридическую коллизию можете понять? как частное лицо может вообще сесть за гос измену? он не имел допуска к секретным данным
Еда никому не интересна, все равно абсолютному большинству интересна конечно же бойня в Украине и какие очередные военные преступления там делают оккупанты, воюющие за ... национализацию? -Нет Демилитаризацию? -Нет Освобождение Бахмута, Мариуполя от нацистов? -Ты что, глупец? За дворцы Подозрева-а-аемого! А Бахмут, Мариуполь, Марьинку, Авдеевку и др., сравняли с землей, какое там освобождение!?
таноми52: И приплетать сюда "остальных россиян" просто глупо!
Ну институт политзаключённых по факту в России уже существует. Навльный, Яшин, Ройзман, много уже людей с не медийными фамилиями. Ну как много, несколько десятков наверное, для страны с 140 миллионным населением наверное немного. но люди уже боятся. достаточно посмотреть опросы на улицах Москвы от радио Свобода. Люди старшего возраста высказываются в поддержку СВО, молодёжь уходит от ответа
таноми52: Остальные россияне и на сотую долю так не нагадили России.
Вы считаете иметь свою точку зрения на действия правительства, подчеркну правительства, это гадить России. А как же тогда Белинский, Герцен, Толстой, Пушкин и наконец Лермонтов со своим знаменитым" Прощай немытая Россия"?Они не патриоты России? Хотя их взгляд на вещи отличался от взглядов тогдашнего правительства.
saba: Вы считаете иметь свою точку зрения на действия правительства, подчеркну правительства, это гадить России.
Имей и высказывай её в Рязани, Туле, Питере, на Красной площади, как делали диссиденты, но не перед законодателями в американском штате Аризона и конгрессом США. Тем более, что эта "точка" просто месть и личная неприязнь "питомца" Немцова, отлученного в своё время от власти, а ведь он метил в Президенты. "Вместе со своим покойным наставником Борисом Немцовым он сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить конгресс США принять принципиально новый закон о санкциях, направленный против коррумпированных российских чиновников" Что это, как не месть лично чиновникам? "Одним из первых попавших под санкции по «закону Магнитского» был Сергей Подопригоров, судья по делу Кара-Мурзы. После принятия «закона Магнитского» Кара-Мурза продолжал убеждать Соединённые Штаты в необходимости расширить список подпадающих под санкции россиян в соответствии с законодательством, призывая в марте 2017 года на слушаниях в комитете сената США по ассигнованиям сделать это «независимо от их ранга или влияния»." Нашли второго Лермонтова, Пушкина? Лично я рада, что эти чиновники были наказаны таким хотя бы образом! Но вся деятельность Мурзы, прикрывающегося высокими словами об интересах гражданского общества и демократии, на самом деле банальная месть. И уж ни в коем случае не забота о России. Он думал, что связь с сенаторами Джоном Маккейном и Роджером Уикером, и деньги Ходорковского спасут его.
saba: наконец Лермонтов со своим знаменитым" Прощай немытая Россия"
Просто кощунство сравнивать Лермонтова и Мурзу! У Лермонтова есть и стихотворение "Родина"! Тем более, что до сих пор не доказано, что "Прощай, не мытая Россия" принадлежит его перу!Появилось вдруг спустя 32 года после смерти поэта со словами «Вот ещё стихи Лермонтова, списанные с подлинника». Но не сам подлинник!
таноми52: И уж ни в коем случае не забота о России.
Ну не знаю в любом случае сажать в тюрьму , да ещё и на такой длительный срок за взгляды, так сейчас в 21 веке поступают только новоявленные друзья России типа Ирана, ну ещё может , так нелюбимая Россией США. Кара Мурза да поспособствовал "списку Магницкого", но не будем забывать, Магницкий то умер, а человеческая жизнь бесценна или я не прав? А Яшин, например на подходе Ройзман, а тот отец девочки, запамятовал фамилию, которого посадили за рисунок дочери? Как то это всё мерзко, говорили у нас диктатура Назарбаева, но такой вакханалии у нас и тогда не было. Платок на роток и вы это поддерживаете?
saba: Ну не знаю в любом случае сажать в тюрьму , да ещё и на такой длительный срок за взгляды,
Не за взгляды, а за действия! Причём, не в России, а за границей, да ещё и в США. Да ещё и "подсказал" санкции, которые поэтапно перенесли потом с чиновников на различные сферы На счёт "рисунков дочери" - не верю СМИ, скорее, там было что-то ещё, о чём СМИ или не знают, или скрывают. Никогда не поверю, что Россия в такой стадии маразма, как подают. Это информационная война, saba!
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