Отправлено: - 10:12

таноми52:

Это ты от отсутствия контраргументов такую ересь несёшь?

Цитата:Ну почему же ересь? Ленин удивлялся. почему самыми большими великорусскими шовинистами являются инородцы, имея в виду Сталина и Орджоникидзе. Не могу определиться с комментарием по статье, как обычно сумбур, непонятно что, о чём и как это воспринимать.Что касается слов Ленина, интересно сейчас ситуация повторяется, только самыми "патриотами" России оказались армяне, дело даже не в Симонян с Кеосаяном, есть эксперты которые на русском говорят с акцентом , но топят за СВО и говорят " мы Россия"