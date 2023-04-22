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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46641
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:15
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Приятно убеждаться, что мнение простого гражданина подталкивает чиновников к адекватным действиям. Вот произошло в Петропавловске непонятное и неприятное событие, требующее обсуждения общественности, как управление общественного развития организовало конференцию.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1916
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 23.04.23 - 10:12
#30
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Цитата:
таноми52:
Это ты от отсутствия контраргументов такую ересь несёшь?

Ну почему же ересь? Ленин удивлялся. почему самыми большими великорусскими шовинистами являются инородцы, имея в виду Сталина и Орджоникидзе. Не могу определиться с комментарием по статье, как обычно сумбур, непонятно что, о чём и как это воспринимать.
Что касается слов Ленина, интересно сейчас ситуация повторяется, только самыми "патриотами" России оказались армяне, дело даже не в Симонян с Кеосаяном, есть эксперты которые на русском говорят с акцентом , но топят за СВО и говорят " мы Россия"
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1916
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 23.04.23 - 10:36
#31
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Цитата:
таноми52:
Слишком многочисленны были

Про освоение, сиречь колонизацию Россией Сибири лучше не будем. Там как и в колониальных делах Западной Европы было немало нехороших историй. Одна Мангазея чего стоит
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