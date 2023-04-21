Отправлено: - 12:01

abaika95:

это кстати повод всем россиянам задуматься если человека не являющегося чиновником, военнослужащим или сотрудником спец служб сажают на 25 лет за гос измену (какие тайны он мог выдать будучи обывателем?) то что будут делать с остальными россиянами через годик?

Цитата:Как говорят французы, "не надо ля-ля!"Этот Кара давно и упёрто шёл к тому, к чему пришёл.И приплетать сюда "остальных россиян" просто глупо!Остальные россияне и на сотую долю так не нагадили России.