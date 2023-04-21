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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 342 из 342«1...340341342
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.04.23 - 12:06
#5116
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Отмечают, что 19 апреля 2023 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил оказание военной помощи Украине. «Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население или серьезных нарушений законов войны» - заявил он в интервью Reuters.

Подробнее на РБК:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.04.23 - 14:46
#5117
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Свежие новости от Коммерсанта, со слов генсека НАТО Й.Столтенберга: все страны НАТО согласились с тем, что Украина со временем должна войти в альянс. Об этом он заявил по прибытии на встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн.

Как отмечал, выше, сегодня состоится очередное заседание контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе «Рамштайн».

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.04.23 - 08:01
#5118
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Выше информация от РБК ru, а здесь от РБК ua, об предварительных итогах Рамштайна.

Здесь:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3438
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.04.23 - 12:01
#5119
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Цитата:
abaika95:
это кстати повод всем россиянам задуматься если человека не являющегося чиновником, военнослужащим или сотрудником спец служб сажают на 25 лет за гос измену (какие тайны он мог выдать будучи обывателем?) то что будут делать с остальными россиянами через годик?


Как говорят французы, "не надо ля-ля!"
Этот Кара давно и упёрто шёл к тому, к чему пришёл.
И приплетать сюда "остальных россиян" просто глупо!
Остальные россияне и на сотую долю так не нагадили России.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13679
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.04.23 - 13:05
#5120
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Цитата:
таноми52:
Как говорят французы, "не надо ля-ля!" Этот Кара давно и упёрто шёл к тому, к чему пришёл. И приплетать сюда "остальных россиян" просто глупо! Остальные россияне и на сотую долю так не нагадили России.

под россией вы всех путинских чиновников подозреваете коим нагадил кара мурза протолкнув акт магницкого после чего запад наложил на них санкции что теп бедные не смогли отдыхать в швейцариях?
народ россии то как пострадал от кара мурзы? никто ответить не может толком но вот 25 лет ему дали как будто он генера фсб сдавший секреты америке
вы юридическую коллизию можете понять? как частное лицо может вообще сесть за гос измену? он не имел допуска к секретным данным
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.04.23 - 14:28
#5121
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О, заглянул в просмотры, соотношение к ВВ уменьшилось с один к пяти до один к 2.5..
Это хорошо..
Значит не зря все таки как говорится, подлил керосинчика..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.04.23 - 14:34
#5122
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Еда никому не интересна, все равно абсолютному большинству интересна конечно же бойня в Украине и какие очередные военные преступления там делают оккупанты, воюющие за ... национализацию?
-Нет
Демилитаризацию?
-Нет
Освобождение Бахмута, Мариуполя от нацистов?
-Ты что, глупец? За дворцы Подозрева-а-аемого! А Бахмут, Мариуполь, Марьинку, Авдеевку и др., сравняли с землей, какое там освобождение!?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.04.23 - 22:44
#5123
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Клип Шамана, вышедший в день рождения Гитлера, нацисткая великолепная эстетика

фотообменник
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