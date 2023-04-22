Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 11:45
- Вы наведете порядок на костанайском кладбище после принятия этих правил? - спросил секретарь облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ. - Честно, сегодня многие люди недовольны тем, что не уделяется должного внимания уходу за могилами. Читать новость
Почему бы им не озаботиться непонятно с какого потолка взятыми ценами за ритуальные "услуги"? И взять пример с той же Турции. Там место на кладбище городская администрация даёт бесплатно. ... Хотя, я забыл... Наши чиновники из-за бугра тащат к нам только такой "опыт", который позволяет людям в карман поглубже залезть... А такой, который помогает людям экономить, им не интересен.
Может, мы когда-нибудь доживём, ну, или хотя бы будем сами захоронены на красивом ухоженном кладбище, где по номеру можно легко найти нужную могилу...Сейчас же даже чёрт не найдёт, если ты сам не участвовал в захоронении и визуально не запомнил его место. Смотришь заграничные фильмы и поражаешься красоте кладбищь! Всё продумано, стандартизировано, ухожено, никаких отсебятин в плане размеров, насаждений, вокруг могилок газоны, которые стригутся. Но у нас недостижимо, потому что в традиции оградки, столики (? Чтобы поесть,выпить?) Против красивых скамеечек ничего против не имею: чтобы была возможность посидеть, погрустить, подумать над бренности бытия.. Вообщем, никакой культуры погребения!
Похороны моим русскоязычным знакомым обошлись почти шестьсот тысяч, половина из которых они отстегнули администрации кладбища, двести тысяч кафе и сто тысяч по мелочи. Сваху хоронили, целый лям ушел на кобылу, которую надо зарезать и отвести в кафе, куда помянуть усопшую пришли пятьсот человек, ну и так помелочи ещё лям. Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.
сайлау курманов: Сваху хоронили, целый лям ушел на кобылу, которую надо зарезать и отвести в кафе, куда помянуть усопшую пришли пятьсот человек, ну и так помелочи ещё лям. Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.
Хм.. Кремация тоже недешево. Хотя да, дешевле. И зачем глумиться над усопшими? Тебе не хватает земли? И теперь посчитаем. Лет 5 назад такса была 10 тысяч на похороны. По старым ценам 500 умножаем на 10 тысяч, выходит 5 лямов. Близкие по 100 тысяч дают, немного дальше по 50 и 20. Еще где то миллион, если родичей мало, если как ты говоришь, 500 человек, то дополнительно еще миллиона три. И вот выручено 8 миллионов. Кафешка еще миллиона три максимум. По старым ценам без спиртного. Оставляем лям на 7 дней и 40. Одна лошадь или даже две ноги хватит за глаза на 40 дней. Справляется обычно дома. Или не в таком огромном кафе. Минус еще ляма два. Теперь от восьми отнимаем три и отнимаем два. Выходит три ляма в плюсе? А ты еще ее и сжечь хочешь.. Тогда денег думаю ни один казах вам не дал бы..
сайлау курманов: шестьсот тысяч, половина из которых они отстегнули администрации кладбища,
За что и какого кладбища? Наши русские, сеструхи родич, в Рудном подселили к другому трупу. Да, тут в Рудном такая услуга есть, что то подселить выходит тысяч 70 по старым ценам. Года 3 назад. Сами откопали, сами закопали. Отдельная могила в Рудном стоила где то около 200 тысяч. Хотя зачем? Прекрасное кладбище под Сергеевкой находится, просторы, степь, красота.. Зачем хоронить на кладбище, которое скоро снесут для какого нибудь ЖК?
Причем не совсем понятно подселение. Подселяют к старым трупам, хм, то есть, к тем кто давно захоронен, и никто не приходит допустим, или эти трупы вытаскивают и выкидывают? И второе, сколько человек все таки заселяют так сказать в одну могилу? Мне кажется, что пять шесть человек в одну могилу подселить свободно можно. Хотя опять же, как приходят навещающие, там толпятся вокруг одной могилы что ли, или как? Значит логично наверно подселяют все таки к одному трупу? До сих пор этого не пойму. Кладбище как вроде закрыто, и мест нет, но тем, кто хочет там хоронить, как то постоянно находят места. Нашего соседа, царствие ему небесное, лет 20 назад там уже на дороге от авто хоронили.. Мест не было. И вот тебе на, до сих пор есть места..
Skeptic: Хотя, я забыл... Наши чиновники из-за бугра тащат к нам только такой "опыт", который позволяет людям в карман поглубже залезть..
и положить себе в карман..и что интересно все об этом знают! Почему бы не выставлять эту услугу населению на портале госзакупа? Глядишь и цены бы упали в разы! А так каждый год одни и теже на манеже! Значить это ТОО кто то крышует либо в учредителях бывшие акиматовские работники которые это дело приголубили
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