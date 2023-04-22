Отправлено: - 20:09

сайлау курманов:

Сваху хоронили, целый лям ушел на кобылу, которую надо зарезать и отвести в кафе, куда помянуть усопшую пришли пятьсот человек, ну и так помелочи ещё лям. Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.

[Исправлено: 111, 22.04.2023 - 20:15]

Цитата:Хм..Кремация тоже недешево.Хотя да, дешевле.И зачем глумиться над усопшими?Тебе не хватает земли?И теперь посчитаем.Лет 5 назад такса была 10 тысяч на похороны.По старым ценам 500 умножаем на 10 тысяч, выходит 5 лямов.Близкие по 100 тысяч дают, немного дальше по 50 и 20.Еще где то миллион, если родичей мало, если как ты говоришь, 500 человек, то дополнительно еще миллиона три.И вот выручено 8 миллионов.Кафешка еще миллиона три максимум.По старым ценам без спиртного.Оставляем лям на 7 дней и 40.Одна лошадь или даже две ноги хватит за глаза на 40 дней.Справляется обычно дома.Или не в таком огромном кафе.Минус еще ляма два.Теперь от восьми отнимаем три и отнимаем два.Выходит три ляма в плюсе?А ты еще ее и сжечь хочешь..Тогда денег думаю ни один казах вам не дал бы..