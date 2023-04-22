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≡ В эфире рубрика "Эксперименты!" - Большой науке посвятили "Библионочь" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46637
В эфире рубрика "Эксперименты!" - Большой науке посвятили "Библионочь" в Костанае
Отправлено: 22.04.23 - 20:20
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В пятницу вечером в библиотеке было не протолкнуться. Казалось, что еще немного и нужно будет вызвать полицию, чтобы разгрузить пробки на лестницах. Люди приходили, уходили, их сменяли другие. Учились играть на пианино, делали селфи в специальных фотозонах, общались с американцем из Майами. Традиции - уже 7 лет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24975
Re: В эфире рубрика "Эксперименты!" - Большой науке...
Отправлено: 22.04.23 - 20:20
#1
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Блин, знакомые ходили, мы что то просмотрели.
На эту, ночь в музее придется идти..
Но там классно, и там и там
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