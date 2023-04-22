Отправлено: - 20:20

В пятницу вечером в библиотеке было не протолкнуться. Казалось, что еще немного и нужно будет вызвать полицию, чтобы разгрузить пробки на лестницах. Люди приходили, уходили, их сменяли другие. Учились играть на пианино, делали селфи в специальных фотозонах, общались с американцем из Майами. Традиции - уже 7 лет.