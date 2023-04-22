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Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46637
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 11:45
- Вы наведете порядок на костанайском кладбище после принятия этих правил? - спросил секретарь облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ. - Честно, сегодня многие люди недовольны тем, что не уделяется должного внимания уходу за могилами.
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Re: Правила погребения и ухода за могилами утвердили в...
Отправлено: 22.04.23 - 11:45
Почему бы им не озаботиться непонятно с какого потолка взятыми ценами за ритуальные "услуги"?
И взять пример с той же Турции. Там место на кладбище городская администрация даёт бесплатно.
...
Хотя, я забыл... Наши чиновники из-за бугра тащат к нам только такой "опыт", который позволяет людям в карман поглубже залезть... А такой, который помогает людям экономить, им не интересен.
И взять пример с той же Турции. Там место на кладбище городская администрация даёт бесплатно.
...
Хотя, я забыл... Наши чиновники из-за бугра тащат к нам только такой "опыт", который позволяет людям в карман поглубже залезть... А такой, который помогает людям экономить, им не интересен.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3438
Re: Правила погребения и ухода за могилами утвердили в...
Отправлено: 22.04.23 - 12:28
Может, мы когда-нибудь доживём, ну, или хотя бы будем сами захоронены на красивом ухоженном кладбище, где по номеру можно легко найти нужную могилу...Сейчас же даже чёрт не найдёт, если ты сам не участвовал в захоронении и визуально не запомнил его место.
Смотришь заграничные фильмы и поражаешься красоте кладбищь! Всё продумано, стандартизировано, ухожено, никаких отсебятин в плане размеров, насаждений, вокруг могилок газоны, которые стригутся.
Но у нас недостижимо, потому что в традиции оградки, столики (? Чтобы поесть,выпить?)
Против красивых скамеечек ничего против не имею: чтобы была возможность посидеть, погрустить, подумать над бренности бытия..
Вообщем, никакой культуры погребения!
Смотришь заграничные фильмы и поражаешься красоте кладбищь! Всё продумано, стандартизировано, ухожено, никаких отсебятин в плане размеров, насаждений, вокруг могилок газоны, которые стригутся.
Но у нас недостижимо, потому что в традиции оградки, столики (? Чтобы поесть,выпить?)
Против красивых скамеечек ничего против не имею: чтобы была возможность посидеть, погрустить, подумать над бренности бытия..
Вообщем, никакой культуры погребения!
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 12:40
Цитата:
Конечно доживем!
Цитата:
Это где такое?
таноми52:
Может, мы когда-нибудь доживём,
Может, мы когда-нибудь доживём,
Конечно доживем!
Цитата:
таноми52:
Смотришь заграничные фильмы
Смотришь заграничные фильмы
Это где такое?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 577
Re: Правила погребения и ухода за могилами утвердили в...
Отправлено: 22.04.23 - 18:00
Сами правила-то где?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6036
Re: Правила погребения и ухода за могилами утвердили в...
Отправлено: 22.04.23 - 19:12
Похороны моим русскоязычным знакомым обошлись почти шестьсот тысяч, половина из которых они отстегнули администрации кладбища, двести тысяч кафе и сто тысяч по мелочи. Сваху хоронили, целый лям ушел на кобылу, которую надо зарезать и отвести в кафе, куда помянуть усопшую пришли пятьсот человек, ну и так помелочи ещё лям. Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.
Re: Правила погребения и ухода за могилами утвердили в...
Отправлено: 22.04.23 - 19:17
Цитата:
Будет ещё дороже.
сайлау курманов:
Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.
Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.
Будет ещё дороже.
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 20:09
Цитата:
Хм..
Кремация тоже недешево.
Хотя да, дешевле.
И зачем глумиться над усопшими?
Тебе не хватает земли?
И теперь посчитаем.
Лет 5 назад такса была 10 тысяч на похороны.
По старым ценам 500 умножаем на 10 тысяч, выходит 5 лямов.
Близкие по 100 тысяч дают, немного дальше по 50 и 20.
Еще где то миллион, если родичей мало, если как ты говоришь, 500 человек, то дополнительно еще миллиона три.
И вот выручено 8 миллионов.
Кафешка еще миллиона три максимум.
По старым ценам без спиртного.
Оставляем лям на 7 дней и 40.
Одна лошадь или даже две ноги хватит за глаза на 40 дней.
Справляется обычно дома.
Или не в таком огромном кафе.
Минус еще ляма два.
Теперь от восьми отнимаем три и отнимаем два.
Выходит три ляма в плюсе?
А ты еще ее и сжечь хочешь..
Тогда денег думаю ни один казах вам не дал бы..
[Исправлено: 111, 22.04.2023 - 20:15]
сайлау курманов:
Сваху хоронили, целый лям ушел на кобылу, которую надо зарезать и отвести в кафе, куда помянуть усопшую пришли пятьсот человек, ну и так помелочи ещё лям. Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.
Сваху хоронили, целый лям ушел на кобылу, которую надо зарезать и отвести в кафе, куда помянуть усопшую пришли пятьсот человек, ну и так помелочи ещё лям. Может быть уже пора поднимать вопрос о кремации.
Хм..
Кремация тоже недешево.
Хотя да, дешевле.
И зачем глумиться над усопшими?
Тебе не хватает земли?
И теперь посчитаем.
Лет 5 назад такса была 10 тысяч на похороны.
По старым ценам 500 умножаем на 10 тысяч, выходит 5 лямов.
Близкие по 100 тысяч дают, немного дальше по 50 и 20.
Еще где то миллион, если родичей мало, если как ты говоришь, 500 человек, то дополнительно еще миллиона три.
И вот выручено 8 миллионов.
Кафешка еще миллиона три максимум.
По старым ценам без спиртного.
Оставляем лям на 7 дней и 40.
Одна лошадь или даже две ноги хватит за глаза на 40 дней.
Справляется обычно дома.
Или не в таком огромном кафе.
Минус еще ляма два.
Теперь от восьми отнимаем три и отнимаем два.
Выходит три ляма в плюсе?
А ты еще ее и сжечь хочешь..
Тогда денег думаю ни один казах вам не дал бы..
[Исправлено: 111, 22.04.2023 - 20:15]
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 20:15
Цитата:
За что и какого кладбища?
Наши русские, сеструхи родич, в Рудном подселили к другому трупу.
Да, тут в Рудном такая услуга есть, что то подселить выходит тысяч 70 по старым ценам.
Года 3 назад.
Сами откопали, сами закопали.
Отдельная могила в Рудном стоила где то около 200 тысяч.
Хотя зачем?
Прекрасное кладбище под Сергеевкой находится, просторы, степь, красота..
Зачем хоронить на кладбище, которое скоро снесут для какого нибудь ЖК?
сайлау курманов:
шестьсот тысяч, половина из которых они отстегнули администрации кладбища,
шестьсот тысяч, половина из которых они отстегнули администрации кладбища,
За что и какого кладбища?
Наши русские, сеструхи родич, в Рудном подселили к другому трупу.
Да, тут в Рудном такая услуга есть, что то подселить выходит тысяч 70 по старым ценам.
Года 3 назад.
Сами откопали, сами закопали.
Отдельная могила в Рудном стоила где то около 200 тысяч.
Хотя зачем?
Прекрасное кладбище под Сергеевкой находится, просторы, степь, красота..
Зачем хоронить на кладбище, которое скоро снесут для какого нибудь ЖК?
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 20:28
Причем не совсем понятно подселение.
Подселяют к старым трупам, хм, то есть, к тем кто давно захоронен, и никто не приходит допустим, или эти трупы вытаскивают и выкидывают?
И второе, сколько человек все таки заселяют так сказать в одну могилу?
Мне кажется, что пять шесть человек в одну могилу подселить свободно можно.
Хотя опять же, как приходят навещающие, там толпятся вокруг одной могилы что ли, или как?
Значит логично наверно подселяют все таки к одному трупу?
До сих пор этого не пойму.
Кладбище как вроде закрыто, и мест нет, но тем, кто хочет там хоронить, как то постоянно находят места.
Нашего соседа, царствие ему небесное, лет 20 назад там уже на дороге от авто хоронили..
Мест не было.
И вот тебе на, до сих пор есть места..
Подселяют к старым трупам, хм, то есть, к тем кто давно захоронен, и никто не приходит допустим, или эти трупы вытаскивают и выкидывают?
И второе, сколько человек все таки заселяют так сказать в одну могилу?
Мне кажется, что пять шесть человек в одну могилу подселить свободно можно.
Хотя опять же, как приходят навещающие, там толпятся вокруг одной могилы что ли, или как?
Значит логично наверно подселяют все таки к одному трупу?
До сих пор этого не пойму.
Кладбище как вроде закрыто, и мест нет, но тем, кто хочет там хоронить, как то постоянно находят места.
Нашего соседа, царствие ему небесное, лет 20 назад там уже на дороге от авто хоронили..
Мест не было.
И вот тебе на, до сих пор есть места..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1165
Правила погребения и ухода за могилами утвердили в Костанайской области. Что изменится?
Отправлено: 22.04.23 - 21:04
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