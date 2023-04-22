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Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
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Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:15
Приятно убеждаться, что мнение простого гражданина подталкивает чиновников к адекватным действиям. Вот произошло в Петропавловске непонятное и неприятное событие, требующее обсуждения общественности, как управление общественного развития организовало конференцию.
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Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 15:16
Цитата:
А к этому шло! Пример некорректен!
Просто, исходя из количества индусов,(многократно больше, чем казахов, на тот же момент) нужно было время, чтобы значительно уменьшить народонаселение.
Цитата:"В период прямого правления короны Индия была потрясена рядом вспышек голода и эпидемий. В течение Великого голода 1876—1878 годов погибло от 6,1 до 10,3 млн чел., во время Индийского голода 1899—1900 годов от 1,25 до 10 млн чел. За всю 200-летнюю историю британского правления в Индии почти не было роста дохода на душу населения, отмечает профессор Джейсон Хайкел (Institute for Environmental Science and Technology, Иллинойс, США)[2]. Фактически во второй половине XIX в. — в период после утверждения прямого британского правления — доходы на душу населения в Индии рухнули вдвое. Средняя продолжительность жизни индийцев сократилась на одну пятую с 1870 по 1920 год[2]. Ожидаемая продолжительность жизни в 1901 году составляла 23,6 года для мужчин и 24 года для женщин, в 1921 году этот показатель достиг своего минимума — соответственно 19,4 года и 20,9[3].Десятки миллионов людей напрасно умерли от вызванного политикой властей голода"
Сравните российский колониализм и британский.
Во время британского казахи уж точно не сохранились бы...
Какое уж там, разговаривать на английском в киргизских степях!
abaika95:
индусы куда то делись при колонизации их англичанами?
индусы куда то делись при колонизации их англичанами?
А к этому шло! Пример некорректен!
Просто, исходя из количества индусов,(многократно больше, чем казахов, на тот же момент) нужно было время, чтобы значительно уменьшить народонаселение.
Цитата:"В период прямого правления короны Индия была потрясена рядом вспышек голода и эпидемий. В течение Великого голода 1876—1878 годов погибло от 6,1 до 10,3 млн чел., во время Индийского голода 1899—1900 годов от 1,25 до 10 млн чел. За всю 200-летнюю историю британского правления в Индии почти не было роста дохода на душу населения, отмечает профессор Джейсон Хайкел (Institute for Environmental Science and Technology, Иллинойс, США)[2]. Фактически во второй половине XIX в. — в период после утверждения прямого британского правления — доходы на душу населения в Индии рухнули вдвое. Средняя продолжительность жизни индийцев сократилась на одну пятую с 1870 по 1920 год[2]. Ожидаемая продолжительность жизни в 1901 году составляла 23,6 года для мужчин и 24 года для женщин, в 1921 году этот показатель достиг своего минимума — соответственно 19,4 года и 20,9[3].Десятки миллионов людей напрасно умерли от вызванного политикой властей голода"
Сравните российский колониализм и британский.
Во время британского казахи уж точно не сохранились бы...
Какое уж там, разговаривать на английском в киргизских степях!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13678
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 15:28
Цитата:
да тоесть русским тоже понадобилось время чтобы сократить количество казахов?
голод 1.75 млн погибших население сократилось на 40%
уууух какие злые британцы!!! ой нет это же уже в СССР а ну тогда это перекосы на местах
Цитата:
сравнил
индусы вымерли?
нет сейчас они до премьер министров британии доходят
чеченец или татарин когда станет президентом россии?
таноми52:
А к этому шло! Пример некорректен! Просто, исходя из количества индусов,(многократно больше, чем казахов, на тот же момент) нужно было время, чтобы значительно уменьшить народонаселение.
А к этому шло! Пример некорректен! Просто, исходя из количества индусов,(многократно больше, чем казахов, на тот же момент) нужно было время, чтобы значительно уменьшить народонаселение.
да тоесть русским тоже понадобилось время чтобы сократить количество казахов?
голод 1.75 млн погибших население сократилось на 40%
уууух какие злые британцы!!! ой нет это же уже в СССР а ну тогда это перекосы на местах
Цитата:
таноми52:
Сравните российский колониализм и британский. Во время британского казахи уж точно не сохранились бы... Какое уж там, разговаривать на английском в киргизских степях!
Сравните российский колониализм и британский. Во время британского казахи уж точно не сохранились бы... Какое уж там, разговаривать на английском в киргизских степях!
сравнил
индусы вымерли?
нет сейчас они до премьер министров британии доходят
чеченец или татарин когда станет президентом россии?
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 15:35
Цитата:
Думающий чел раскинул бы мозгами и пришёл бы к выводу, что невозможно для молодой республики, да и для любого государства, издавать, например, тех. литру на 160 языках народов СССР.
Где взять ресурсы? Да и стоит ли?
Цитата:
Именно так! Сапиенти сат!
Что-то с твоим умственным развитием происходит нехорошее!
Модеры, затрите некорректные на ваш взляд фразы, но не уничтожайте из-за 2-3-х слов весь пост. Модерация не значит ликвидация
[Исправлено: таноми52, 22.04.2023 - 15:40]
[Исправлено: Домовенок, 22.04.2023 - 16:42]
abaika95:
чтож тогда "умные" книги старшего брата не переводили на народные языки?
чтож тогда "умные" книги старшего брата не переводили на народные языки?
Думающий чел раскинул бы мозгами и пришёл бы к выводу, что невозможно для молодой республики, да и для любого государства, издавать, например, тех. литру на 160 языках народов СССР.
Где взять ресурсы? Да и стоит ли?
Цитата:
abaika95:
нет-нет ребята вот вам сказки на грузинском и туркменском а вот высшее техническое будете на колониальном изучать
нет-нет ребята вот вам сказки на грузинском и туркменском а вот высшее техническое будете на колониальном изучать
Именно так! Сапиенти сат!
Что-то с твоим умственным развитием происходит нехорошее!
Модеры, затрите некорректные на ваш взляд фразы, но не уничтожайте из-за 2-3-х слов весь пост. Модерация не значит ликвидация
[Исправлено: таноми52, 22.04.2023 - 15:40]
[Исправлено: Домовенок, 22.04.2023 - 16:42]
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 15:42
В части касающейся статусов и сфер применения государственного и русского языков, ранее неоднократно обсуждали, в том числе и с поуехавшими и доморощенными гражданами. Так, согласно действующему законодательству государственный язык и русский язык используются наравне в государственных органах, при обращениях ответят на языке обращения. А, вот в организациях, с частной формой собственности, если обратятся на государственном языке, тогда будь добр ответить на казахском.
Ранее неоднократно отмечал, что пусть все народы развивают свою культуру, традиции и языки, никто не запрещает. Да и родители сами решают, на каком языке воспитания или обучения отдавать своих детей, на казахском или русском языках.
Следует отметить, что по совершенствованию внедрения государственного языка меры принимаются. В прошлом году планировали с 2023 года ввести обязательные экзамены по проверке знания гос. языка для учеников 5-8 и 10 классов. Также иностранцам не знающим государственного языка могут отказать в гражданстве.
Если отдельные граждане считают, что государственный язык им не нужен и в перспективе не будет востребован, это их проблемы и никто их не будет заставлять насильно изучать. Молодому поколению желательно знать язык государства, как и русский с английским.
Ранее неоднократно отмечал, что пусть все народы развивают свою культуру, традиции и языки, никто не запрещает. Да и родители сами решают, на каком языке воспитания или обучения отдавать своих детей, на казахском или русском языках.
Следует отметить, что по совершенствованию внедрения государственного языка меры принимаются. В прошлом году планировали с 2023 года ввести обязательные экзамены по проверке знания гос. языка для учеников 5-8 и 10 классов. Также иностранцам не знающим государственного языка могут отказать в гражданстве.
Если отдельные граждане считают, что государственный язык им не нужен и в перспективе не будет востребован, это их проблемы и никто их не будет заставлять насильно изучать. Молодому поколению желательно знать язык государства, как и русский с английским.
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 15:58
Цитата:
Писала же выше (привет, Кайрат!)
Слишком многочисленны были, а в 1947 г., благодаря историческим катаклизмам, в чяастности, победе СССР в борьбе с фашизмом) начал рушиться мировой колониализм!
Цитата:
Когда появится выдающаяся личность на уровне Сталина!
Кстати,последним Председателем Верховного Совета РСФСР был Руслан Хасбулатов - чеченец, доктор экономических наук, окончивший МГУ.
Так что никаких препятствий к знаниям и в карьере в СССР не было.
Это сказки тех, у кого не хватало мозгов, а хотелось денег и власти
abaika95:
индусы вымерли?
индусы вымерли?
Писала же выше (привет, Кайрат!)
Слишком многочисленны были, а в 1947 г., благодаря историческим катаклизмам, в чяастности, победе СССР в борьбе с фашизмом) начал рушиться мировой колониализм!
Цитата:
abaika95:
чеченец или татарин когда станет президентом россии?
чеченец или татарин когда станет президентом россии?
Когда появится выдающаяся личность на уровне Сталина!
Кстати,последним Председателем Верховного Совета РСФСР был Руслан Хасбулатов - чеченец, доктор экономических наук, окончивший МГУ.
Так что никаких препятствий к знаниям и в карьере в СССР не было.
Это сказки тех, у кого не хватало мозгов, а хотелось денег и власти
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13678
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 16:01
Цитата:
в любом дебатном турнире с таким быстром выходом в истеричность и оскорбления вас бы удалили на 5 минуте игры
и никто бы не посмотрел что вы там что-то цитируете
раз вышли из себя значит проиграли))) что мы и видим-истерику
Цитата:
ну вот отличный ответ
стоит ли этим унтермен...тоесть дорогим братьям переводить литературу научную чтобы они отказывались изучать русский язык?
нет не стоит
поэтому и не переводили
зато средств на издания нечитабельных Брусков миллионными тиражами находилось)
вот и весь ответ о фейковой дружбе народов
таноми52:
Весь пост - очередной бред на уровне личности , окончившей ЦПШ
Весь пост - очередной бред на уровне личности , окончившей ЦПШ
в любом дебатном турнире с таким быстром выходом в истеричность и оскорбления вас бы удалили на 5 минуте игры
и никто бы не посмотрел что вы там что-то цитируете
раз вышли из себя значит проиграли))) что мы и видим-истерику
Цитата:
таноми52:
Где взять ресурсы? Да и стоит ли?
Где взять ресурсы? Да и стоит ли?
ну вот отличный ответ
стоит ли этим унтермен...тоесть дорогим братьям переводить литературу научную чтобы они отказывались изучать русский язык?
нет не стоит
поэтому и не переводили
зато средств на издания нечитабельных Брусков миллионными тиражами находилось)
вот и весь ответ о фейковой дружбе народов
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 16:03
Опять загрузка НГ тормозит!
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 16:08
Цитата:
Приветствую! Вы вместе с Абайкой из колониальных и советских времён, перемешайтесь пожалуйста в 21 век, в современные реалии .
таноми52:
Писала же выше (привет, Кайрат!) Слишком многочисленны были, а в 1947 г., благодаря историческим катаклизмам, в чяастности, победе СССР в борьбе с фашизмом) начал рушиться мировой колониализм!
Писала же выше (привет, Кайрат!) Слишком многочисленны были, а в 1947 г., благодаря историческим катаклизмам, в чяастности, победе СССР в борьбе с фашизмом) начал рушиться мировой колониализм!
Приветствую! Вы вместе с Абайкой из колониальных и советских времён, перемешайтесь пожалуйста в 21 век, в современные реалии .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13678
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 16:10
Цитата:
сталин которого русский ленин называл великорусской держимордой а дети сталина удивлялись что они оказываются грузины по нации а не русские
такой себе пример
и хасбулатов глава парламента уничтоженный русским нациком ельценым
а президентом РФ то чеченец или татарин когда станет? Цитата:
да только выучи русский язык и учись сколь угодно но все ровно на работу мы возьмем того кто им владеет в совершенстве а ты с акцентом посиди пока у себя
и научные книги мы тебе на грузинский не переведем потому-что иначе ты русский язык не будешь учить а он так нужен так нужен для братского социализма)))
[Исправлено: Домовенок, 22.04.2023 - 16:17]
таноми52:
Когда появится выдающаяся личность на уровне Сталина! Кстати,последним Председателем Верховного Совета РСФСР был Руслан Хасбулатов - чеченец, доктор экономических наук, окончивший МГУ.
Когда появится выдающаяся личность на уровне Сталина! Кстати,последним Председателем Верховного Совета РСФСР был Руслан Хасбулатов - чеченец, доктор экономических наук, окончивший МГУ.
сталин которого русский ленин называл великорусской держимордой а дети сталина удивлялись что они оказываются грузины по нации а не русские
такой себе пример
и хасбулатов глава парламента уничтоженный русским нациком ельценым
а президентом РФ то чеченец или татарин когда станет? Цитата:
таноми52:
Так что никаких препятствий к знаниям и в карьере в СССР не было.
Так что никаких препятствий к знаниям и в карьере в СССР не было.
да только выучи русский язык и учись сколь угодно но все ровно на работу мы возьмем того кто им владеет в совершенстве а ты с акцентом посиди пока у себя
и научные книги мы тебе на грузинский не переведем потому-что иначе ты русский язык не будешь учить а он так нужен так нужен для братского социализма)))
[Исправлено: Домовенок, 22.04.2023 - 16:17]
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 16:53
Из Слов назидания Абая, самое интересное - Слово Второе.
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 17:44
abaika95:
сталин которого русский ленин называл великорусской держимордой а дети сталина удивлялись что они оказываются грузины по нации а не русские такой себе пример и хасбулатов глава парламента уничтоженный русским нациком ель
Это ты от отсутствия контраргументов такую ересь несёшь?
Да и что спорить-то с очевидным!
Деский лепет!
Да уж, не сапиенти!
сталин которого русский ленин называл великорусской держимордой а дети сталина удивлялись что они оказываются грузины по нации а не русские такой себе пример и хасбулатов глава парламента уничтоженный русским нациком ель
Это ты от отсутствия контраргументов такую ересь несёшь?
Да и что спорить-то с очевидным!
Деский лепет!
Да уж, не сапиенти!
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