Отправлено: - 15:28

таноми52:

А к этому шло! Пример некорректен! Просто, исходя из количества индусов,(многократно больше, чем казахов, на тот же момент) нужно было время, чтобы значительно уменьшить народонаселение.

таноми52:

Сравните российский колониализм и британский. Во время британского казахи уж точно не сохранились бы... Какое уж там, разговаривать на английском в киргизских степях!

Цитата:да тоесть русским тоже понадобилось время чтобы сократить количество казахов?голод 1.75 млн погибших население сократилось на 40%уууух какие злые британцы!!! ой нет это же уже в СССР а ну тогда это перекосы на местахЦитата:сравнилиндусы вымерли?нет сейчас они до премьер министров британии доходятчеченец или татарин когда станет президентом россии?