Отправлено: - 12:47

некоторые из них принадлежали к так называемым лидерам общественного мнения. Мне до сих пор непонятно, по каким признакам и кто их определяет.



Среди присутствующих оказался и радикал, который потребовал запретить российские телеканалы



а там и фонд «Болашак» включился в развал всего советского в стране.



Что мы сегодня и пожинаем, за 30 лет так и не перестав быть сырьевой страной



Это Венесуэла, Бразилия, Аргентина и т. д.



И уж совсем удивителен пример Финляндии: наряду с финским у них узаконен шведский язык. Почему, спросите вы? А потому, что на их территории вдоль границы проживают 5% шведов!



большинство умных книг издано на русском,



Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык... Русский язык откроет нам глаза на мир... Мой тебе совет - можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нажитым добром. Этот стоит любых жертв...»



Похоже, нацики не знают о существовании этого труда, которому посвящают конференции любознательные европейцы.



Цитата:мне тоже кстати не понятно по каким признакам автор считается ЛОМ которого зовут и на акиматовские встречи и публикуют во всех СМИ? он кто? спортсмен? бегун? авторитет?Цитата:тоесть запретить чужую пропаганду это радикализм? значит по мнению автора в руководстве РФ сплошь все радикалы сидят кои запретили все альтернативное мнение у себя в стране?похвальноЦитата:развал всего советского это что?промышленность большак развалил или очереди за ботинками?Цитата:саудовская аравия и все приближенные арабские княжества в 50ых дали добро на разработку нефти у себя британским и американским компаниям, дали рынок американскому бизнесу и военные базыто же самое у японии и южной корее,тайване,сингапуре которых сша развивала как витрину капитализма в азии загнав местное население как рабов в кабальные условия по выплатам кредитов что там люди с окон прыгают от переработки а нам сейчас поют про азиатских тигров и чудо вот этого развития хочет автор?))окей давайте позовем американский капитал вместе с войсками что скажет денисов на это?Цитата:хороший примерконкистадоры вырезали местное население а теперь потомки испанцев там разрешают разговаривать на 3 языках всем))автор также хочет?Цитата:сколько русских проживало в финляндии после развала империи?например в выборге русских было 6,5 % от числа всех горожан что то не сделали там русский вторым государственнымвообще почему то мало где на постсоветском пространстве страны делают русским вторым гос языкомможет дело не в этих странах а в самой россии которая своей захватнической политикой пытается навязать всем свой язык?Цитата:это как бы говорит о фейковой "дружбе народов" в СССРЦитата:автор как всегда натянул сову на глобусесли бы среднюю азию захватили бы англичане то абай бы писал то же самое об изучении английской культурывообще его спич не про великий русский язык а про то что через русских казахи могут европеизироваться ну "повезло" казахам что европа пришла в эти степи через россискую империю ну чтож теперь сделаешь?))