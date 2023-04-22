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Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
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Я робот(Пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:15
Приятно убеждаться, что мнение простого гражданина подталкивает чиновников к адекватным действиям. Вот произошло в Петропавловске непонятное и неприятное событие, требующее обсуждения общественности, как управление общественного развития организовало конференцию.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:15
Ну вот... неделя нытья некоторых форумных бездельников теперь обеспечена...
Взял бы попкорн, да надо на дачу... земля не ждет!
Взял бы попкорн, да надо на дачу... земля не ждет!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:40
Цитата:
Хм..
Ну опять как всегда, кто такие, откуда, где ссылки?
Нацики это кто?
У них есть имена, фамилии, или так и дальше будем провоцировать, что нацики это отдельная нация в Казахстане?
Что то вы тов. Денисов уж больно врать начали..
Что там по сравнению с ней творят нацики? Раскачивают общество. Другого они не умеют.
Хм..
Ну опять как всегда, кто такие, откуда, где ссылки?
Нацики это кто?
У них есть имена, фамилии, или так и дальше будем провоцировать, что нацики это отдельная нация в Казахстане?
Что то вы тов. Денисов уж больно врать начали..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:49
Цитата:
Хех..
И еще.
Вы как человек, который часто озвучивает свою позицию, что не уважает страны Запада, их культуру и все такое, почему при первом же удобном случае бежите к ним за примером?
Я думаю надо ссылаться прежде всего на бывшие страны соцлагеря, коли мы все оттуда, сравните с той же Россией, Арменией, Литвой..
Чуть что, вы когда вам выгодно, сравниваете с Россией, когда, как в этом случае нет, вы нас сравниваете с солнечной Швейцарией или Сингапуром.
Считаю что у вас есть понимание, где мы живем, но вы постоянно пытаетесь играть словами, причем бездоказательно, без фактов..
Звучит как для глубинного народа из какой нибудь деревушки неназванной для сравнения страны..
А так по сути статья фейк..
причем один из них - язык колониальной державы. Это Венесуэла, Бразилия, Аргентина и т. д. А также Австралия, Индия. Крошечный Сингапур имеет 4 языка, ЮАР - 11 (!), Швейцария - 4. У англичан 3 языка, у Канады - 2 (английский и французский), у Люксембурга - 3.
Хех..
И еще.
Вы как человек, который часто озвучивает свою позицию, что не уважает страны Запада, их культуру и все такое, почему при первом же удобном случае бежите к ним за примером?
Я думаю надо ссылаться прежде всего на бывшие страны соцлагеря, коли мы все оттуда, сравните с той же Россией, Арменией, Литвой..
Чуть что, вы когда вам выгодно, сравниваете с Россией, когда, как в этом случае нет, вы нас сравниваете с солнечной Швейцарией или Сингапуром.
Считаю что у вас есть понимание, где мы живем, но вы постоянно пытаетесь играть словами, причем бездоказательно, без фактов..
Звучит как для глубинного народа из какой нибудь деревушки неназванной для сравнения страны..
А так по сути статья фейк..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:51
Не любят нацики Абая...
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 11:53
Цитата:
Так имел в виду или нет?
Что вы не договариваете и преувеличиваете?
И еще, вам данные пропагандисты не нравятся своей невоспитанностью перебивать.
Очень цинично.
То есть как пропагандисты войны, пропагандисты геноцида, многие из них говорили об ударе ядерными бомбами и стирании с лица земли украинских городов, в этом плане они вам нравятся?
А, то есть В Виду это..
Так немного правильней..
[Исправлено: 111, 22.04.2023 - 12:00]
Видимо, он имел в виду ведущих Соловьева, Скабееву, Шейнина. Мне они тоже неприятны своей невоспитанностью, привычкой перебивать эксперта после первого же предложения.
Так имел в виду или нет?
Что вы не договариваете и преувеличиваете?
И еще, вам данные пропагандисты не нравятся своей невоспитанностью перебивать.
Очень цинично.
То есть как пропагандисты войны, пропагандисты геноцида, многие из них говорили об ударе ядерными бомбами и стирании с лица земли украинских городов, в этом плане они вам нравятся?
А, то есть В Виду это..
Так немного правильней..
[Исправлено: 111, 22.04.2023 - 12:00]
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 12:14
И опять странно.
Многие уже обсосали эту тему вдоль и поперек.
Кстати какую?
Тов. Денисов не говорит и об этом.
Он лишь только предполагает, и то непонятно что.
Что было то?
Какая проблема, что было в Петропавловске, о чем говорит журналист?
Что пытается с огромным опозданием, а время ему потребовалось на разрешение статьи, что тов. Денисов пытается нам тут сказать?
Конкретно - Что произошло в Петропавловске?
Вы можете сказать или будем в угадалки угадывать?
Давайте все тогда уважаемые журналисты будем писать не факты, а Угадай Тему...
Многие уже обсосали эту тему вдоль и поперек.
Кстати какую?
Тов. Денисов не говорит и об этом.
Он лишь только предполагает, и то непонятно что.
Что было то?
Какая проблема, что было в Петропавловске, о чем говорит журналист?
Что пытается с огромным опозданием, а время ему потребовалось на разрешение статьи, что тов. Денисов пытается нам тут сказать?
Конкретно - Что произошло в Петропавловске?
Вы можете сказать или будем в угадалки угадывать?
Давайте все тогда уважаемые журналисты будем писать не факты, а Угадай Тему...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13673
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 12:47
Цитата:
мне тоже кстати не понятно по каким признакам автор считается ЛОМ которого зовут и на акиматовские встречи и публикуют во всех СМИ? он кто? спортсмен? бегун? авторитет?
Цитата:
тоесть запретить чужую пропаганду это радикализм? значит по мнению автора в руководстве РФ сплошь все радикалы сидят кои запретили все альтернативное мнение у себя в стране?
похвально
Цитата:
развал всего советского это что?
промышленность большак развалил или очереди за ботинками?
Цитата:
саудовская аравия и все приближенные арабские княжества в 50ых дали добро на разработку нефти у себя британским и американским компаниям, дали рынок американскому бизнесу и военные базы
то же самое у японии и южной корее,тайване,сингапуре которых сша развивала как витрину капитализма в азии загнав местное население как рабов в кабальные условия по выплатам кредитов что там люди с окон прыгают от переработки а нам сейчас поют про азиатских тигров и чудо вот этого развития хочет автор?))
окей давайте позовем американский капитал вместе с войсками что скажет денисов на это?
Цитата:
хороший пример
конкистадоры вырезали местное население а теперь потомки испанцев там разрешают разговаривать на 3 языках всем))
автор также хочет?
Цитата:
сколько русских проживало в финляндии после развала империи?
например в выборге русских было 6,5 % от числа всех горожан что то не сделали там русский вторым государственным
вообще почему то мало где на постсоветском пространстве страны делают русским вторым гос языком
может дело не в этих странах а в самой россии которая своей захватнической политикой пытается навязать всем свой язык?
Цитата:
это как бы говорит о фейковой "дружбе народов" в СССР
Цитата:
автор как всегда натянул сову на глобус
если бы среднюю азию захватили бы англичане то абай бы писал то же самое об изучении английской культуры
вообще его спич не про великий русский язык а про то что через русских казахи могут европеизироваться ну "повезло" казахам что европа пришла в эти степи через россискую империю ну чтож теперь сделаешь?))
некоторые из них принадлежали к так называемым лидерам общественного мнения. Мне до сих пор непонятно, по каким признакам и кто их определяет.
мне тоже кстати не понятно по каким признакам автор считается ЛОМ которого зовут и на акиматовские встречи и публикуют во всех СМИ? он кто? спортсмен? бегун? авторитет?
Цитата:
Среди присутствующих оказался и радикал, который потребовал запретить российские телеканалы
тоесть запретить чужую пропаганду это радикализм? значит по мнению автора в руководстве РФ сплошь все радикалы сидят кои запретили все альтернативное мнение у себя в стране?
похвально
Цитата:
а там и фонд «Болашак» включился в развал всего советского в стране.
развал всего советского это что?
промышленность большак развалил или очереди за ботинками?
Цитата:
Что мы сегодня и пожинаем, за 30 лет так и не перестав быть сырьевой страной
саудовская аравия и все приближенные арабские княжества в 50ых дали добро на разработку нефти у себя британским и американским компаниям, дали рынок американскому бизнесу и военные базы
то же самое у японии и южной корее,тайване,сингапуре которых сша развивала как витрину капитализма в азии загнав местное население как рабов в кабальные условия по выплатам кредитов что там люди с окон прыгают от переработки а нам сейчас поют про азиатских тигров и чудо вот этого развития хочет автор?))
окей давайте позовем американский капитал вместе с войсками что скажет денисов на это?
Цитата:
Это Венесуэла, Бразилия, Аргентина и т. д.
хороший пример
конкистадоры вырезали местное население а теперь потомки испанцев там разрешают разговаривать на 3 языках всем))
автор также хочет?
Цитата:
И уж совсем удивителен пример Финляндии: наряду с финским у них узаконен шведский язык. Почему, спросите вы? А потому, что на их территории вдоль границы проживают 5% шведов!
сколько русских проживало в финляндии после развала империи?
например в выборге русских было 6,5 % от числа всех горожан что то не сделали там русский вторым государственным
вообще почему то мало где на постсоветском пространстве страны делают русским вторым гос языком
может дело не в этих странах а в самой россии которая своей захватнической политикой пытается навязать всем свой язык?
Цитата:
большинство умных книг издано на русском,
это как бы говорит о фейковой "дружбе народов" в СССР
Цитата:
Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык... Русский язык откроет нам глаза на мир... Мой тебе совет - можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нажитым добром. Этот стоит любых жертв...»
Похоже, нацики не знают о существовании этого труда, которому посвящают конференции любознательные европейцы.
Похоже, нацики не знают о существовании этого труда, которому посвящают конференции любознательные европейцы.
автор как всегда натянул сову на глобус
если бы среднюю азию захватили бы англичане то абай бы писал то же самое об изучении английской культуры
вообще его спич не про великий русский язык а про то что через русских казахи могут европеизироваться ну "повезло" казахам что европа пришла в эти степи через россискую империю ну чтож теперь сделаешь?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13673
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 12:51
Комментарий удален модератором.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 14:23
Цитата:
...
Если бы Среднюю Азию захватили бы англичане, то Абай просто не появился бы. Да и читать его некому было бы.
Пример индейцев ничему не научил поклонников англосаксов?
abaika95:
если бы среднюю азию захватили бы англичане то абай бы писал то же самое об изучении английской культуры
если бы среднюю азию захватили бы англичане то абай бы писал то же самое об изучении английской культуры
...
Если бы Среднюю Азию захватили бы англичане, то Абай просто не появился бы. Да и читать его некому было бы.
Пример индейцев ничему не научил поклонников англосаксов?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13673
Аркадий ДЕНИСОВ: А что завещал великий Абай?
Отправлено: 22.04.23 - 14:37
Цитата:
индусы куда то делись при колонизации их англичанами?
вписались в общую структуру колониального сообщества служили в армии и воевали в имперских частях и дошло до того что лидеры метрополии сейчас Индусы
Skeptic:
.. Если бы Среднюю Азию захватили бы англичане, то Абай просто не появился бы. Да и читать его некому было бы. Пример индейцев ничему не научил поклонников англосаксов?
.. Если бы Среднюю Азию захватили бы англичане, то Абай просто не появился бы. Да и читать его некому было бы. Пример индейцев ничему не научил поклонников англосаксов?
индусы куда то делись при колонизации их англичанами?
вписались в общую структуру колониального сообщества служили в армии и воевали в имперских частях и дошло до того что лидеры метрополии сейчас Индусы
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