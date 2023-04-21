Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 54% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46633
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 19:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн пресекли на АПП «Кайрак» сегодня, 21 апреля. Как сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области, факт выявлен совместно с департаментом пограничной службы.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1062
Re: 60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан...
Отправлено: 21.04.23 - 19:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн пресекли Источник:


ПРЕСЕКЛИ!

это же наркотики!

что происходит?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17596
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 20:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
ПРЕСЕКЛИ! это же наркотики! что происходит?

Жана Казахстан :lol:
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1034
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 21:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
ПРЕСЕКЛИ!

Пресекли. Запрещено, значит нельзя!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1805
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 22:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В следующий раз, пусть мне везут, я не откажусь и не запрещу. :lol:
Если честно идиотизм какой-то. Это наверное для того, что бы цены на местное зерно не сбивать, воть тебе и бизнес.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24949
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 22:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Если честно идиотизм какой-то. Это наверное для того, что бы цены на местное зерно не сбивать, воть тебе и бизнес

Как и у вас в Ойросоюзе собственно..
Там же тоже у вас с зерном воюют..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1805
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 22:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Там же тоже у вас с зерном воюют..

Да нет же, у нас тут совсем не так. Тут сначала всё что можно было, завезли с Украины. А теперь Польша чего то там возмущается. А у вас во как, чуть ли не как наркотуЦитата:
НГ:
Две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн пресекли

:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.04.2023 - 22:41]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1805
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 23:13
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да а чего запрет на ввоз ячменя сразу не ввели? вообще бы ни каких проблем не было бы. 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24949
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 23:20
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
теперь Польша чего то там возмущается.

Не только Польша.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17596
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 22.04.23 - 08:47
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Да а чего запрет на ввоз ячменя сразу не ввели? вообще бы ни каких проблем не было бы.

Нельзя, иначе даже ячмень начнут ввозить нелегально, присыпав сверху тонким слоем кружевных труселей. Уж от них то точно никто не откажется, проверено :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS