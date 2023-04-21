Отправлено: - 22:30

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Если честно идиотизм какой-то. Это наверное для того, что бы цены на местное зерно не сбивать, воть тебе и бизнес

Цитата:Как и у вас в Ойросоюзе собственно..Там же тоже у вас с зерном воюют..