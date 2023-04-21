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≡ Кольцо не перекрыли - Как общественный транспорт объезжает ремонтируемый участок по пр. Абая по схемам и в реальности в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46633
Кольцо не перекрыли - Как общественный транспорт объезжает ремонтируемый участок по пр. Абая по схемам и в реальности в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 21:13
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Под постом в Instagram-аккаунте iKomek горожане жаловались, что схемы не соответствуют действительности. Корреспондент «НГ» и наш гид по дорогам Костаная Максим КАЗАНЦЕВ, занимающийся частным извозом, проехали по пр. Абая.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9110
Re: Кольцо не перекрыли - Как общественный транспорт объезжает...
Отправлено: 21.04.23 - 21:13
#1
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Два дня пытался узнать внятную схему движения 113, 113А и 113Б в связи с закрытием пр.Абая. На этих выходных пора на дачу и много людей поедут на краснопартизанское кладбище.
Ни НГ, ни айкомек, ни диспетчеры перевозчиков не смогли её нарисовать. Такое ощущение, что люди просто не в состоянии работать там, где должны.
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