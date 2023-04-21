Re: Кольцо не перекрыли - Как общественный транспорт объезжает...

Отправлено: - 21:13

Два дня пытался узнать внятную схему движения 113, 113А и 113Б в связи с закрытием пр.Абая. На этих выходных пора на дачу и много людей поедут на краснопартизанское кладбище.

Ни НГ, ни айкомек, ни диспетчеры перевозчиков не смогли её нарисовать. Такое ощущение, что люди просто не в состоянии работать там, где должны.