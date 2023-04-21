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Кольцо не перекрыли - Как общественный транспорт объезжает ремонтируемый участок по пр. Абая по схемам и в реальности в Костанае
Кольцо не перекрыли - Как общественный транспорт объезжает ремонтируемый участок по пр. Абая по схемам и в реальности в Костанае
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