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≡ «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46633
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
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Жители Костаная продолжают возмущаться уничтожением лиственных пород деревьев. Городской акимат попросил «НГ» опубликовать комментарий к этой ситуации. Что мы и делаем, а также публикуем мнения костанайских экспертов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13669
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 17:34
#15
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Цитата:
yudjin:
понятно же, что акимат уже созвонился со специалистом и науськал, что надо ответить этим журналистам.

ну не настолько же что кардинально менять показания
тогда надо действительно разобраться можно ли сажать сосны вдоль дорог на расстоянии или все таки нельзя?
и почему именно на сосны упор у ЖКХ? у кого покупают? за какую цену? кто подрядчик? ФИО руководителя? история поставок итд итп
это же интересно)
но для НГ это будет сложнавато уже
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4186
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 18:53
#16
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24947
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:39
#17
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Ну вот нормально вроде, но так себе.
Никто из не поливает конечно же, и в Костанае не будут, не ухаживают..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24947
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:40
#18
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Это надо сколько лет, такое ощущение что они растут долговато..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24947
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:41
#19
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Расстояние от дороги
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24947
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:43
#20
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Ну вот в принципе в Костанае как растут.
На любителя наверно, такого как аким..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24947
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:46
#21
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Цитата:
abaika95:
ну соберитесь вы биологи,садоводы-дачники и журналисты в единое ОО, НПО или какой нибудь экспертно-аналитический центр "ЁЛОЧКА"

Ну вот тов. Денисов при власти, даже иногда критикует ее.
Но что то делать в натуре, разве нужно это кому то, волонтерам, советчикам?
Если они все равно подчиняться будут акимату?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4363
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 01:38
#22
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Сосны из Башкирии...А свой лесопитомник с дубами, соснами, березами и др. стал неконкурентноспособным? Или перед Путиным решили тоже отчитаться по сотрудничеству?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9110
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 21.04.23 - 09:20
#23
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Цитата:
bgb:
А свой лесопитомник с дубами, соснами, березами и др. стал неконкурентноспособным?

Там нет такого количества нужного "шикарного" размера.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
571
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 12:48
#24
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Цитата:
yudjin:
У нас по большей части распространен клен татарский.

Не совсем так. Те многочисленные клёны, что на всех улицах растут, это клён ясенелистный. А у клёна татарского красные летучки и листья красивее, чем у клёна ясенелистного. Его не так уж много.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
571
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 12:49
#25
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Цитата:
JereK:
То, о чем я говорю вот:

Да, на вашем фото клён ясенелистный
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
571
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 12:50
#26
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Цитата:
JereK:
У татарского лист совсем другой, и красные семена.

Всё верно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1805
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 21.04.23 - 20:44
#27
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9110
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 21.04.23 - 21:08
#28
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Сегодня начали высаживать живую изгородь из кизильника
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