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«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46632
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
Жители Костаная продолжают возмущаться уничтожением лиственных пород деревьев. Городской акимат попросил «НГ» опубликовать комментарий к этой ситуации. Что мы и делаем, а также публикуем мнения костанайских экспертов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13669
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 17:34
Цитата:
ну не настолько же что кардинально менять показания
тогда надо действительно разобраться можно ли сажать сосны вдоль дорог на расстоянии или все таки нельзя?
и почему именно на сосны упор у ЖКХ? у кого покупают? за какую цену? кто подрядчик? ФИО руководителя? история поставок итд итп
это же интересно)
но для НГ это будет сложнавато уже
yudjin:
понятно же, что акимат уже созвонился со специалистом и науськал, что надо ответить этим журналистам.
понятно же, что акимат уже созвонился со специалистом и науськал, что надо ответить этим журналистам.
ну не настолько же что кардинально менять показания
тогда надо действительно разобраться можно ли сажать сосны вдоль дорог на расстоянии или все таки нельзя?
и почему именно на сосны упор у ЖКХ? у кого покупают? за какую цену? кто подрядчик? ФИО руководителя? история поставок итд итп
это же интересно)
но для НГ это будет сложнавато уже
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4186
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 18:53
Комментарий удален модератором.
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:39
Ну вот нормально вроде, но так себе.
Никто из не поливает конечно же, и в Костанае не будут, не ухаживают..
Никто из не поливает конечно же, и в Костанае не будут, не ухаживают..
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:40
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:41
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:43
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 21:46
Цитата:
Ну вот тов. Денисов при власти, даже иногда критикует ее.
Но что то делать в натуре, разве нужно это кому то, волонтерам, советчикам?
Если они все равно подчиняться будут акимату?
abaika95:
ну соберитесь вы биологи,садоводы-дачники и журналисты в единое ОО, НПО или какой нибудь экспертно-аналитический центр "ЁЛОЧКА"
ну соберитесь вы биологи,садоводы-дачники и журналисты в единое ОО, НПО или какой нибудь экспертно-аналитический центр "ЁЛОЧКА"
Ну вот тов. Денисов при власти, даже иногда критикует ее.
Но что то делать в натуре, разве нужно это кому то, волонтерам, советчикам?
Если они все равно подчиняться будут акимату?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4363
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 01:38
Сосны из Башкирии...А свой лесопитомник с дубами, соснами, березами и др. стал неконкурентноспособным? Или перед Путиным решили тоже отчитаться по сотрудничеству?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9108
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 21.04.23 - 09:20
Цитата:
Там нет такого количества нужного "шикарного" размера.
bgb:
А свой лесопитомник с дубами, соснами, березами и др. стал неконкурентноспособным?
А свой лесопитомник с дубами, соснами, березами и др. стал неконкурентноспособным?
Там нет такого количества нужного "шикарного" размера.
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 12:48
Цитата:
Не совсем так. Те многочисленные клёны, что на всех улицах растут, это клён ясенелистный. А у клёна татарского красные летучки и листья красивее, чем у клёна ясенелистного. Его не так уж много.
yudjin:
У нас по большей части распространен клен татарский.
У нас по большей части распространен клен татарский.
Не совсем так. Те многочисленные клёны, что на всех улицах растут, это клён ясенелистный. А у клёна татарского красные летучки и листья красивее, чем у клёна ясенелистного. Его не так уж много.
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 12:49
Цитата:
Да, на вашем фото клён ясенелистный
JereK:
То, о чем я говорю вот:
То, о чем я говорю вот:
Да, на вашем фото клён ясенелистный
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 21.04.23 - 12:50
Цитата:
Всё верно.
JereK:
У татарского лист совсем другой, и красные семена.
У татарского лист совсем другой, и красные семена.
Всё верно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1801
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 21.04.23 - 20:44
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