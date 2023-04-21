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≡ 60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46632
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 19:16
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Две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн пресекли на АПП «Кайрак» сегодня, 21 апреля. Как сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области, факт выявлен совместно с департаментом пограничной службы.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1062
Re: 60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан...
Отправлено: 21.04.23 - 19:16
#1
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Цитата:
Две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн пресекли Источник:


ПРЕСЕКЛИ!

это же наркотики!

что происходит?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17595
60 тонн пшеницы под видом ячменя пытались ввезти в Казахстан из России
Отправлено: 21.04.23 - 20:19
#2
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Цитата:
electro:
ПРЕСЕКЛИ! это же наркотики! что происходит?

Жана Казахстан :lol:
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