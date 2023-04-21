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≡ Мужчина пытался украсть дорожные знаки в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46632
Мужчина пытался украсть дорожные знаки в Костанайском районе
Отправлено: 21.04.23 - 18:57
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Сообщение о том, что в городе Тобыл кто-то похитил дорожные знаки поступило на пульт "102" 20 апреля. На место происшествия выехал участковый полицейский Глеб ЛОБАЗОВ. Вскоре после начала осмотра района, полицейский увидел мужчину, который нес два дорожных знака.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
285
Re: Мужчина пытался украсть дорожные знаки в Костанайском районе
Отправлено: 21.04.23 - 18:57
#1
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Анекдот из 90ых.
Почему в Казахстане, нет круглых и квадратных знаков, потому что из квадратных делают лопаты, а круглыми накрывать бочки с зерном
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