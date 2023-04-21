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«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
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