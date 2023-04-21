Отправлено: - 15:34

saba:

у меня знакомый в отделе сбыта в Бк строй. Так вот когда только начали строить этот монстр по Абая, который трехголовый Кащей бессмертный, 70 % квартир было уже выкуплено в первую неделю.

Цитата:Перекуры выкупали,эти квартиры и сейчас продаются на "Крыше"