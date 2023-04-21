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≡ «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46630
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 00:33
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Они прошли сегодня, 20 апреля. Организованы были, чтобы проектировщик рассказал, какие изменения внес после первых собраний с горожанами 27 марта. В мае акимат Костаная планирует утвердить проекты детальной планировки трех районов города.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9364
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 15:34
#15
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Цитата:
saba:
у меня знакомый в отделе сбыта в Бк строй. Так вот когда только начали строить этот монстр по Абая, который трехголовый Кащей бессмертный, 70 % квартир было уже выкуплено в первую неделю.

Перекуры выкупали,эти квартиры и сейчас продаются на "Крыше"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24946
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 16:35
#16
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Что то где то написано что Вест сносят и вместо него парк построят, что то не верится
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24946
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 16:37
#17
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Цитата:
ACROS:
дома - это 34 и 32 дома

Крутые там хаты, 9ти этажки если, наш школяр был там у кого то
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