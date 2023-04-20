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≡ Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46630
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
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Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
821
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:22
#30
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Цитата:
saba:
это оружие в информационной войне, а вы про правду.

Если подумать, пропагандой (1.Распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. 2.Важнейший инструмент формирования общественного мнения и управления страной) является абсолютно всё, что показывается на экране, произносится вслух или публикуется в печати.
Начиная с детских сказок и мультфильмов.
Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри".
И подумайте, чему учит первый и чему - второй.
...
Потому логично, что любая страна, а в любой стране любое политическое течение пропагандирует СВОЁ мировоззрение на всё происходящее в мире или стране.
А потому глупо называть российские новости пропагандой, а европейские пропагандой не считать.
А поскольку правда всегда побеждает, мир скоро узнает, кто здесь врёт, а кто правду говорит.
...
А про Соловьёва я ничего сказать не могу. Ибо не смотрю его уже несколько лет. Не нравится мне его хамская манера вести программу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24944
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:27
#31
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Цитата:
Skeptic:
Начиная с детских сказок и мультфильмов. Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.

Странно, чему же научил децкий мультик нас, советских людей?
Вот Америка стоит.
А мы, советские люди, смотрящие Ну погоди, развалили, продали свою страну..
А Америка до сих пор стоит..
Может не стоит сравнивать, ну уже вымучивать, что там в Америке все плохо, а с нашей зп в 200 ойро все замечательно?
Считаю это пропагандой глупцов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24944
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:30
#32
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-Ах какое радио Маяк было прекрасное!
- Ах какие кинофильмы советские были прекрасные!
- А какое образование было отличное и мы все умны!

Хм..
Все было прекрасно в СССР да так, что мы, очень умные люди, продали, развалили, разворовали его!
Просто очередную ложь тут не нужно навязывать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24944
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:33
#33
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Маяк.
Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк.
Говорило что Америка и Ойропа развалится.
Да врал ваш Маяк!
Развалилось СССР!
А Америка и Ойропа до сих пор как то живут и туда выезжают бывшие советские люди пачками, до сих пор.
Назад почему то никто..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4150
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:42
#34
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Цитата:
111:
-Ах какое радио Маяк было прекрасное! - Ах какие кинофильмы советские были прекрасные! - А какое образование было отличное и мы все умны!


Цитата:
111:
Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк. Говорило что Америка и Ойропа развалится. Да врал ваш Маяк! Развалилось СССР!


Чешут и чешут ура патриоты, ранее отмечал, более двух лет тому назад, процитирую отрывок:

Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4150
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:44
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...


Два больших запускаемых кораблей потерпели крушение. Но он не унывает, будет далее запускать и запускать :lol: .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1907
Re: Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в...
Отправлено: 21.04.23 - 13:16
#36
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Цитата:
abaika95:
просто надо протолкнуть на кабельном украинские и европейские каналы и пусть люди выбирают

А у меня есть и украинских 2 и Евроньюс и СNN и и вообще много всего от Дойче Велле до Беларусь 24, на русском правда только Евроньюс, на украинских каналах увы пропаганду не передают, только сериалы, можно ещё RTVI посмотреть бывшее НТВ за рубежом, более или менее объективное. Билайн интернет дома. это не реклама.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1907
Re: Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в...
Отправлено: 21.04.23 - 13:23
#37
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Цитата:
Tenkisch:
как всегда ТРЁП!

А что со стороны выглядит как трёп? Общаюсь с молодым поколением не знают кто такой Ленин и где находится Москва, не все конечно ,но многие. Хотя в армии ещё в 1985 году у нас был рядовой Усатый, из Краснодарского края на политзанятиях Москву в Африке искал.Но потом сержантом стал. Больше правда по карте его не гоняли.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13669
Re: Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в...
Отправлено: 21.04.23 - 15:32
#38
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Цитата:
Skeptic:
Если подумать, пропагандой (1.Распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. 2.Важнейший инструмент формирования общественного мнения и управления страной) является абсолютно всё, что показывается на экране, произносится вслух или публикуется в печати. Начиная с детских сказок и мультфильмов.

а кто спорит?

вы в кино идете на фильмы и мультики думаете для развлечения?
нет это галимая пропаганда определённых ценностей и нарративов той или иной страны или ТНК
фильм топ ган про что? правильно про американских летчиков которые героически сражаются с русскими
фильмы марвел про что? правильно про американских супер героев из которых напомню железный человек это бизнесмен и владелец компании по производству оружия работающий со вместо с пентагоном, капитан Америка-боец вооруженных сил США генно- модифицированный для спец задач, халк-опять же американский военный ученый выработавший генную мутацию изначально разрабатываемую для воружённых сил и все они сотрудничают с правительством сша
идете на фильм трансформеры что видите? опять же кучу дорогих американских машин которые бок о бок с американскими морпехами сражаются против захватчиков
а про современные мультики пиксар и дисней я вообще молчу))
да всё это пропаганда
и советские фильмы это галимая пропаганда которую пытались прикрыть жизненностью ситуации
все что оплачивает любое государство это ПРОПАГАНДА

Цитата:
Skeptic:
Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.

ну начнем с того что ну погоди слямзили как раз с тома и джерри
и посыла в таких детских мультах очень уж поверхностный
мышь издевается над котом а заяц над волком
доброты и нравоучения там нет
но если сравнивать два мульта то том и джерри 50ых годов ярччайше показывает уровень жизни американской семьи-полные холодильники еды, дома, телевизоры и машины и что показывает ну погоди 70ых? я лично помню как волк типичный люмпен есть сухую воблу запивая явно пивом пока зайчик в полупустой квартире поливает цветочек)))
Цитата:
Skeptic:
Потому логично, что любая страна, а в любой стране любое политическое течение пропагандирует СВОЁ мировоззрение на всё происходящее в мире или стране.

так что вы тогда тут возмущаетесь?
если россия не хочет чтобы для ее жителей крутили западную пропаганду с чего Казахстан обязан крутить своим жителям российскую пропаганду?
палка о двух концах
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