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≡ «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46630
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 00:33
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Они прошли сегодня, 20 апреля. Организованы были, чтобы проектировщик рассказал, какие изменения внес после первых собраний с горожанами 27 марта. В мае акимат Костаная планирует утвердить проекты детальной планировки трех районов города.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9364
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 00:33
#1
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Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья?
Кто всё это купит?
В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4363
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 01:23
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья? Кто всё это купит? В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?

Есть отчетность по вводу жилья. Поэтому наверху всем по барабану, где, как и почем. Основное - красиво отчитаться. Лес рубят - щепки летят...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24944
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 09:29
#3
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Цитата:
костанаец Аркадий ДЕНИСОВ, который в целом высказался за новую застройку. -


Хех.. Только вчера говорил о наших волонтерах..

Цитата:
111:
Ну вот тов. Денисов при власти, даже иногда критикует ее.
Но что то делать в натуре, разве нужно это кому то, волонтерам, советчикам? Если они все равно подчиняться будут акимату?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15677
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:20
#4
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Цитата:
От имени группы выступал юрисконсульт

Если наняли за деньги - зря. Лучше тогда поискать проектировщика-генпланиста или эксперта - можно потянуть время, указывая на недочеты. Но не больше. После ПДП будут уже выполнять непосредственно проект микрорайона, в том числе и генплан, с учетом уже выкупленных земель. По идее, там тоже будут проводиться общественные слушания и можно будет увидеть на каком расстоянии будет находиться МКД от невыкупленных участков, проезды и прочее. Но, зная эксперта кустанайского отделения Госэкспертизы, могу сказать что спуску она не даст и равнодушно не отнесется. Если, конечно, не попадет этот проект к другому эксперту.

Иногда право на мнение порождает очень много ненужного шума.
Помню, была история с новой школьной формой - некоторые родители в классах переругались из-за того какого цвета должны быть клетки на форме. Здесь, конечно, масштаб другой, но вот из микрорайона категорически против всего 32 человека и скорее всего, это меньше половины, а если так, то логично и справедливо делать так как хочет большинство.

Цитата:
Добринцофф:
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья?

Ну не будут же застройщики в убыток себе работать. Судя по ценам, дефицит есть.
Цитата:
Добринцофф:
Кто всё это купит?

В Казахстане же много программ для покупки жилья под небольшой процент - молодежь, кто-то детям на будущее купит, бюджетники, очередники. К тому же вторичка может в цене упасть, если будет достаточно жилья.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1907
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:24
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Кто всё это купит?

у меня знакомый в отделе сбыта в Бк строй. Так вот когда только начали строить этот монстр по Абая, который трехголовый Кащей бессмертный, 70 % квартир было уже выкуплено в первую неделю.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1907
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:28
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Судя по ценам, дефицит есть.

Цены да,я изучал вопрос лет так 12, 13 назад, в США в сельскохозяйственных штатах, 3 х комнатная квартира стоила тогда в 3 раза дешевле , чем в Костанае. А кто скажет, что Костанайская область не с/х регион? Правда наши строители тут же сказали у нас условия строительства сложнее, да и дома капитальнее. Так как я не специалист, я заткнулся.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15677
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 10:32
#7
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Цитата:
saba:
лет так 12, 13 назад, в США в сельскохозяйственных штатах, 3 х комнатная квартира стоила тогда в 3 раза дешевле , чем в Костанае.

Тут сравнивать некорректно. Или сравнивать нужно со столицами штатов (как и Кустанай - областные центры). Я в 2013-м купил двушку на КСК в доме 1978 г.п. за 32000 долларов.

[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2023 - 10:36]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1907
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:40
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Или сравнивать нужно со столицами

Ну я и сравнивал именно так, в 2013 году в Хартфорде столице штата Коннектикут 3х комнатная квартира общей квадратурой 132 кв.м стоила 33 тысячи долларов. Я правда не знаю по районам, может где то в отстойном месте.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13669
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 12:20
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Тут сравнивать некорректно. Или сравнивать нужно со столицами штатов (как и Кустанай - областные центры)

и это не корректно
штата в США это не аналог области
это отдельное государство со своими законами и экономикой
штат техас по ввп богаче всей россии
примером американской области является округ
ближе по показателям численности населения (800 тыс) к Костанайской области подходит округ Балтимор в штате Мэриленд
так вот средняя стоимость метра жилья там 491 860 ₽
Студия-9 837 250 ₽
Однокомнатная-14 755 870 ₽
Двухкомнатная-27 052 430 ₽
Трехкомнатная-34 430 370 ₽
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13669
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 12:24
#10
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Цитата:
saba:
Ну я и сравнивал именно так, в 2013 году в Хартфорде столице штата Коннектикут 3х комнатная квартира общей квадратурой 132 кв.м стоила 33 тысячи долларов. Я правда не знаю по районам, может где то в отстойном месте.

ближе по численности населения к костанаю город Бойсе в штате Айдахо
237 тыс человек
стоимость однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров в Бойсе составит - 13 531 800 ₽, двухкомнатной квартиры 55 кв.м - 24 808 310 ₽, трехкомнатной квартиры около 70 квадратных метров - 31 574 210 ₽,
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1182
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 14:30
#11
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Цитата:
Добринцофф:
будет ли спрос на такое количество жилья?

Вообще не понятно. И так цены на квартиры пошли вниз,на что они расчитывают??
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1182
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 14:34
#12
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Цитата:
saba:
70 % квартир было уже выкуплено

Сейчас скидывают. Все думали навариться,а народ не хочет,там качество ужас.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4186
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 15:19
#13
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Цитата:
Сабыр:
,там качество ужас.


Самые качественные в Жана Кала дома - это 34 и 32 дома, по Алтынарина - тёплые, всю эиму батареи были выключены; - тепло шло за счёт подводящих труб к батареям, проложенных под полом и сама внутреная отделка домов качественно сделана ( я покупал "под ключ").
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9364
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 15:30
#14
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Цитата:
Victor Yang:
Ну не будут же застройщики в убыток себе работать. Судя по ценам, дефицит есть.

Стройка такой же бизнес как и любой другой,риски всегда есть.
Цитата:
Victor Yang:
В Казахстане же много программ для покупки жилья под небольшой процент -

Если я не ошибаюсь большинство программ сейчас сворачиваются из за этого продажи недвижимости упали.
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