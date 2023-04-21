Отправлено: - 10:20

От имени группы выступал юрисконсульт

Добринцофф:

Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья?

Добринцофф:

Кто всё это купит?

Цитата:Если наняли за деньги - зря. Лучше тогда поискать проектировщика-генпланиста или эксперта - можно потянуть время, указывая на недочеты. Но не больше. После ПДП будут уже выполнять непосредственно проект микрорайона, в том числе и генплан, с учетом уже выкупленных земель. По идее, там тоже будут проводиться общественные слушания и можно будет увидеть на каком расстоянии будет находиться МКД от невыкупленных участков, проезды и прочее. Но, зная эксперта кустанайского отделения Госэкспертизы, могу сказать что спуску она не даст и равнодушно не отнесется. Если, конечно, не попадет этот проект к другому эксперту.Иногда право на мнение порождает очень много ненужного шума.Помню, была история с новой школьной формой - некоторые родители в классах переругались из-за того какого цвета должны быть клетки на форме. Здесь, конечно, масштаб другой, но вот из микрорайона категорически против всего 32 человека и скорее всего, это меньше половины, а если так, то логично и справедливо делать так как хочет большинство.Цитата:Ну не будут же застройщики в убыток себе работать. Судя по ценам, дефицит есть.Цитата:В Казахстане же много программ для покупки жилья под небольшой процент - молодежь, кто-то детям на будущее купит, бюджетники, очередники. К тому же вторичка может в цене упасть, если будет достаточно жилья.