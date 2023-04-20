Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46630
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
821
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:22
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
это оружие в информационной войне, а вы про правду.

Если подумать, пропагандой (1.Распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. 2.Важнейший инструмент формирования общественного мнения и управления страной) является абсолютно всё, что показывается на экране, произносится вслух или публикуется в печати.
Начиная с детских сказок и мультфильмов.
Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри".
И подумайте, чему учит первый и чему - второй.
...
Потому логично, что любая страна, а в любой стране любое политическое течение пропагандирует СВОЁ мировоззрение на всё происходящее в мире или стране.
А потому глупо называть российские новости пропагандой, а европейские пропагандой не считать.
А поскольку правда всегда побеждает, мир скоро узнает, кто здесь врёт, а кто правду говорит.
...
А про Соловьёва я ничего сказать не могу. Ибо не смотрю его уже несколько лет. Не нравится мне его хамская манера вести программу.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24927
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:27
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Начиная с детских сказок и мультфильмов. Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.

Странно, чему же научил децкий мультик нас, советских людей?
Вот Америка стоит.
А мы, советские люди, смотрящие Ну погоди, развалили, продали свою страну..
А Америка до сих пор стоит..
Может не стоит сравнивать, ну уже вымучивать, что там в Америке все плохо, а с нашей зп в 200 ойро все замечательно?
Считаю это пропагандой глупцов..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24927
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:30
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Ах какое радио Маяк было прекрасное!
- Ах какие кинофильмы советские были прекрасные!
- А какое образование было отличное и мы все умны!

Хм..
Все было прекрасно в СССР да так, что мы, очень умные люди, продали, развалили, разворовали его!
Просто очередную ложь тут не нужно навязывать..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24927
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:33
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маяк.
Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк.
Говорило что Америка и Ойропа развалится.
Да врал ваш Маяк!
Развалилось СССР!
А Америка и Ойропа до сих пор как то живут и туда выезжают бывшие советские люди пачками, до сих пор.
Назад почему то никто..
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4147
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 21.04.23 - 12:42
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
-Ах какое радио Маяк было прекрасное! - Ах какие кинофильмы советские были прекрасные! - А какое образование было отличное и мы все умны!


Цитата:
111:
Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк. Говорило что Америка и Ойропа развалится. Да врал ваш Маяк! Развалилось СССР!


Чешут и чешут ура патриоты, ранее отмечал, более двух лет тому назад, процитирую отрывок:

Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...

Подробнее здесь:
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS