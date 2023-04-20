Отправлено: - 12:27

Skeptic:

Начиная с детских сказок и мультфильмов. Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.

Цитата:Странно, чему же научил децкий мультик нас, советских людей?Вот Америка стоит.А мы, советские люди, смотрящие Ну погоди, развалили, продали свою страну..А Америка до сих пор стоит..Может не стоит сравнивать, ну уже вымучивать, что там в Америке все плохо, а с нашей зп в 200 ойро все замечательно?Считаю это пропагандой глупцов..