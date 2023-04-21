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«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46630
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 00:33
Они прошли сегодня, 20 апреля. Организованы были, чтобы проектировщик рассказал, какие изменения внес после первых собраний с горожанами 27 марта. В мае акимат Костаная планирует утвердить проекты детальной планировки трех районов города.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9362
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 00:33
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья?
Кто всё это купит?
В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?
Кто всё это купит?
В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4363
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 01:23
Цитата:
Есть отчетность по вводу жилья. Поэтому наверху всем по барабану, где, как и почем. Основное - красиво отчитаться. Лес рубят - щепки летят...
Добринцофф:
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья? Кто всё это купит? В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья? Кто всё это купит? В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?
Есть отчетность по вводу жилья. Поэтому наверху всем по барабану, где, как и почем. Основное - красиво отчитаться. Лес рубят - щепки летят...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24927
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 09:29
Цитата:
Хех.. Только вчера говорил о наших волонтерах..
Цитата:
костанаец Аркадий ДЕНИСОВ, который в целом высказался за новую застройку. -
Хех.. Только вчера говорил о наших волонтерах..
Цитата:
111:
Ну вот тов. Денисов при власти, даже иногда критикует ее.
Но что то делать в натуре, разве нужно это кому то, волонтерам, советчикам? Если они все равно подчиняться будут акимату?
Ну вот тов. Денисов при власти, даже иногда критикует ее.
Но что то делать в натуре, разве нужно это кому то, волонтерам, советчикам? Если они все равно подчиняться будут акимату?
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:20
Цитата:
Если наняли за деньги - зря. Лучше тогда поискать проектировщика-генпланиста или эксперта - можно потянуть время, указывая на недочеты. Но не больше. После ПДП будут уже выполнять непосредственно проект микрорайона, в том числе и генплан, с учетом уже выкупленных земель. По идее, там тоже будут проводиться общественные слушания и можно будет увидеть на каком расстоянии будет находиться МКД от невыкупленных участков, проезды и прочее. Но, зная эксперта кустанайского отделения Госэкспертизы, могу сказать что спуску она не даст и равнодушно не отнесется. Если, конечно, не попадет этот проект к другому эксперту.
Иногда право на мнение порождает очень много ненужного шума.
Помню, была история с новой школьной формой - некоторые родители в классах переругались из-за того какого цвета должны быть клетки на форме. Здесь, конечно, масштаб другой, но вот из микрорайона категорически против всего 32 человека и скорее всего, это меньше половины, а если так, то логично и справедливо делать так как хочет большинство.
Цитата:
Ну не будут же застройщики в убыток себе работать. Судя по ценам, дефицит есть.
Цитата:
В Казахстане же много программ для покупки жилья под небольшой процент - молодежь, кто-то детям на будущее купит, бюджетники, очередники. К тому же вторичка может в цене упасть, если будет достаточно жилья.
От имени группы выступал юрисконсульт
Если наняли за деньги - зря. Лучше тогда поискать проектировщика-генпланиста или эксперта - можно потянуть время, указывая на недочеты. Но не больше. После ПДП будут уже выполнять непосредственно проект микрорайона, в том числе и генплан, с учетом уже выкупленных земель. По идее, там тоже будут проводиться общественные слушания и можно будет увидеть на каком расстоянии будет находиться МКД от невыкупленных участков, проезды и прочее. Но, зная эксперта кустанайского отделения Госэкспертизы, могу сказать что спуску она не даст и равнодушно не отнесется. Если, конечно, не попадет этот проект к другому эксперту.
Иногда право на мнение порождает очень много ненужного шума.
Помню, была история с новой школьной формой - некоторые родители в классах переругались из-за того какого цвета должны быть клетки на форме. Здесь, конечно, масштаб другой, но вот из микрорайона категорически против всего 32 человека и скорее всего, это меньше половины, а если так, то логично и справедливо делать так как хочет большинство.
Цитата:
Добринцофф:
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья?
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья?
Ну не будут же застройщики в убыток себе работать. Судя по ценам, дефицит есть.
Цитата:
Добринцофф:
Кто всё это купит?
Кто всё это купит?
В Казахстане же много программ для покупки жилья под небольшой процент - молодежь, кто-то детям на будущее купит, бюджетники, очередники. К тому же вторичка может в цене упасть, если будет достаточно жилья.
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:24
Цитата:
у меня знакомый в отделе сбыта в Бк строй. Так вот когда только начали строить этот монстр по Абая, который трехголовый Кащей бессмертный, 70 % квартир было уже выкуплено в первую неделю.
Добринцофф:
Кто всё это купит?
Кто всё это купит?
у меня знакомый в отделе сбыта в Бк строй. Так вот когда только начали строить этот монстр по Абая, который трехголовый Кащей бессмертный, 70 % квартир было уже выкуплено в первую неделю.
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:28
Цитата:
Цены да,я изучал вопрос лет так 12, 13 назад, в США в сельскохозяйственных штатах, 3 х комнатная квартира стоила тогда в 3 раза дешевле , чем в Костанае. А кто скажет, что Костанайская область не с/х регион? Правда наши строители тут же сказали у нас условия строительства сложнее, да и дома капитальнее. Так как я не специалист, я заткнулся.
Victor Yang:
Судя по ценам, дефицит есть.
Судя по ценам, дефицит есть.
Цены да,я изучал вопрос лет так 12, 13 назад, в США в сельскохозяйственных штатах, 3 х комнатная квартира стоила тогда в 3 раза дешевле , чем в Костанае. А кто скажет, что Костанайская область не с/х регион? Правда наши строители тут же сказали у нас условия строительства сложнее, да и дома капитальнее. Так как я не специалист, я заткнулся.
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 10:32
Цитата:
Тут сравнивать некорректно. Или сравнивать нужно со столицами штатов (как и Кустанай - областные центры). Я в 2013-м купил двушку на КСК в доме 1978 г.п. за 32000 долларов.
[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2023 - 10:36]
saba:
лет так 12, 13 назад, в США в сельскохозяйственных штатах, 3 х комнатная квартира стоила тогда в 3 раза дешевле , чем в Костанае.
лет так 12, 13 назад, в США в сельскохозяйственных штатах, 3 х комнатная квартира стоила тогда в 3 раза дешевле , чем в Костанае.
Тут сравнивать некорректно. Или сравнивать нужно со столицами штатов (как и Кустанай - областные центры). Я в 2013-м купил двушку на КСК в доме 1978 г.п. за 32000 долларов.
[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2023 - 10:36]
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 10:40
Цитата:
Ну я и сравнивал именно так, в 2013 году в Хартфорде столице штата Коннектикут 3х комнатная квартира общей квадратурой 132 кв.м стоила 33 тысячи долларов. Я правда не знаю по районам, может где то в отстойном месте.
Victor Yang:
Или сравнивать нужно со столицами
Или сравнивать нужно со столицами
Ну я и сравнивал именно так, в 2013 году в Хартфорде столице штата Коннектикут 3х комнатная квартира общей квадратурой 132 кв.м стоила 33 тысячи долларов. Я правда не знаю по районам, может где то в отстойном месте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13668
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 12:20
Цитата:
и это не корректно
штата в США это не аналог области
это отдельное государство со своими законами и экономикой
штат техас по ввп богаче всей россии
примером американской области является округ
ближе по показателям численности населения (800 тыс) к Костанайской области подходит округ Балтимор в штате Мэриленд
так вот средняя стоимость метра жилья там 491 860 ₽
Студия-9 837 250 ₽
Однокомнатная-14 755 870 ₽
Двухкомнатная-27 052 430 ₽
Трехкомнатная-34 430 370 ₽
Victor Yang:
Тут сравнивать некорректно. Или сравнивать нужно со столицами штатов (как и Кустанай - областные центры)
Тут сравнивать некорректно. Или сравнивать нужно со столицами штатов (как и Кустанай - областные центры)
и это не корректно
штата в США это не аналог области
это отдельное государство со своими законами и экономикой
штат техас по ввп богаче всей россии
примером американской области является округ
ближе по показателям численности населения (800 тыс) к Костанайской области подходит округ Балтимор в штате Мэриленд
так вот средняя стоимость метра жилья там 491 860 ₽
Студия-9 837 250 ₽
Однокомнатная-14 755 870 ₽
Двухкомнатная-27 052 430 ₽
Трехкомнатная-34 430 370 ₽
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13668
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 12:24
Цитата:
ближе по численности населения к костанаю город Бойсе в штате Айдахо
237 тыс человек
стоимость однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров в Бойсе составит - 13 531 800 ₽, двухкомнатной квартиры 55 кв.м - 24 808 310 ₽, трехкомнатной квартиры около 70 квадратных метров - 31 574 210 ₽,
saba:
Ну я и сравнивал именно так, в 2013 году в Хартфорде столице штата Коннектикут 3х комнатная квартира общей квадратурой 132 кв.м стоила 33 тысячи долларов. Я правда не знаю по районам, может где то в отстойном месте.
Ну я и сравнивал именно так, в 2013 году в Хартфорде столице штата Коннектикут 3х комнатная квартира общей квадратурой 132 кв.м стоила 33 тысячи долларов. Я правда не знаю по районам, может где то в отстойном месте.
ближе по численности населения к костанаю город Бойсе в штате Айдахо
237 тыс человек
стоимость однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров в Бойсе составит - 13 531 800 ₽, двухкомнатной квартиры 55 кв.м - 24 808 310 ₽, трехкомнатной квартиры около 70 квадратных метров - 31 574 210 ₽,
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