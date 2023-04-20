Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска. Читать новость
saba: это оружие в информационной войне, а вы про правду.
Если подумать, пропагандой (1.Распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. 2.Важнейший инструмент формирования общественного мнения и управления страной) является абсолютно всё, что показывается на экране, произносится вслух или публикуется в печати. Начиная с детских сказок и мультфильмов. Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй. ... Потому логично, что любая страна, а в любой стране любое политическое течение пропагандирует СВОЁ мировоззрение на всё происходящее в мире или стране. А потому глупо называть российские новости пропагандой, а европейские пропагандой не считать. А поскольку правда всегда побеждает, мир скоро узнает, кто здесь врёт, а кто правду говорит. ... А про Соловьёва я ничего сказать не могу. Ибо не смотрю его уже несколько лет. Не нравится мне его хамская манера вести программу.
Skeptic: Начиная с детских сказок и мультфильмов. Возьмите просто для сравнения советский "Ну, погоди!" и диснеевский "Том и Джерри". И подумайте, чему учит первый и чему - второй.
Странно, чему же научил децкий мультик нас, советских людей? Вот Америка стоит. А мы, советские люди, смотрящие Ну погоди, развалили, продали свою страну.. А Америка до сих пор стоит.. Может не стоит сравнивать, ну уже вымучивать, что там в Америке все плохо, а с нашей зп в 200 ойро все замечательно? Считаю это пропагандой глупцов..
Маяк. Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк. Говорило что Америка и Ойропа развалится. Да врал ваш Маяк! Развалилось СССР! А Америка и Ойропа до сих пор как то живут и туда выезжают бывшие советские люди пачками, до сих пор. Назад почему то никто..
111: -Ах какое радио Маяк было прекрасное! - Ах какие кинофильмы советские были прекрасные! - А какое образование было отличное и мы все умны!
Цитата:
111: Не знаю, в общаге такое бесплатное радио помню было, может Маяк. Говорило что Америка и Ойропа развалится. Да врал ваш Маяк! Развалилось СССР!
Чешут и чешут ура патриоты, ранее отмечал, более двух лет тому назад, процитирую отрывок:
Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...
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