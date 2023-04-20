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≡ Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46629
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
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Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24920
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 22:15
#15
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Цитата:
Tenkisch:
думаю ответ будет как и в 1991 году на референдуме!

Под дулами автоматов и Смерчей, конечно будет как и в Крыму..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13664
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 22:19
#16
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Цитата:
Змея Подколодная:
Местные маразматики как возбудились.

когда аргументов нет переходят на личности обычно
что мы сейчас явно и видим от этого персонажа Цитата:
Tenkisch:
А если провести опрос населения 100 процентный, Хотят ли люди слушать российское радио? В этом и кроется весь ответ! Я думаю ответ будет как и в 1991 году на референдуме!

если в россии в москве к примеру провести честный опрос хотят ли они прекращения сво?
ответ будет 99%-ДА
путин прислушается к столичным изнеженным либералам?
нет-конечно
потому что его не волнует мнение ЛИБЕРДЫ как в его кругу принято их называть
он считает что для страны продолжение сво это важно
он РЕШИЛ за всех
так и у нас
КНБ или акимат считает что нефиг тут по радио транслировать российскую чухню
поддерживайте что ж вы? вы же уважаете решение любых властей или вы из России только решение путинских властей уважаете?))
Цитата:
Skeptic:
"Правильно". Зачем лисаковцам правду знать о происходящем в мире?

правда это когда российская,украинская,китайская и американская информация подаётся подряд
когда радио транслирует российскую риторику это пропаганда

[Исправлено: abaika95, 20.04.2023 - 22:20]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
251
Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 22:37
#17
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4363
Re: Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в...
Отправлено: 21.04.23 - 01:44
#18
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Цитата:
Змея Подколодная:
А местных устраивало значит))))

Не устраивало. Поэтому и резали провода...)))
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