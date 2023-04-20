Отправлено: - 22:19

Змея Подколодная:

Местные маразматики как возбудились.

Tenkisch:

А если провести опрос населения 100 процентный, Хотят ли люди слушать российское радио? В этом и кроется весь ответ! Я думаю ответ будет как и в 1991 году на референдуме!

Skeptic:

"Правильно". Зачем лисаковцам правду знать о происходящем в мире?

[Исправлено: abaika95, 20.04.2023 - 22:20]

Цитата:когда аргументов нет переходят на личности обычночто мы сейчас явно и видим от этого персонажа Цитата:если в россии в москве к примеру провести честный опрос хотят ли они прекращения сво?ответ будет 99%-ДАпутин прислушается к столичным изнеженным либералам?нет-конечнопотому что его не волнует мнение ЛИБЕРДЫ как в его кругу принято их называтьон считает что для страны продолжение сво это важноон РЕШИЛ за всехтак и у насКНБ или акимат считает что нефиг тут по радио транслировать российскую чухнюподдерживайте что ж вы? вы же уважаете решение любых властей или вы из России только решение путинских властей уважаете?))Цитата:правда это когда российская,украинская,китайская и американская информация подаётся подрядкогда радио транслирует российскую риторику это пропаганда