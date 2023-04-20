Отправлено: - 17:34

yudjin:

понятно же, что акимат уже созвонился со специалистом и науськал, что надо ответить этим журналистам.

Цитата:ну не настолько же что кардинально менять показаниятогда надо действительно разобраться можно ли сажать сосны вдоль дорог на расстоянии или все таки нельзя?и почему именно на сосны упор у ЖКХ? у кого покупают? за какую цену? кто подрядчик? ФИО руководителя? история поставок итд итпэто же интересно)но для НГ это будет сложнавато уже