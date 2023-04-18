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≡ Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские чиновники выбрали деревья, которые запретили сажать вдоль дорог алматинские ботаники
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46629
Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские чиновники выбрали деревья, которые запретили сажать вдоль дорог алматинские ботаники
Отправлено: 18.04.23 - 13:29
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Уничтожение тенистой аллеи, расположенной напротив Казахского драмтеатра, корреспондент «НГ» заметила 17 апреля, около 12.00. Примерно к 17.00 аллею вырубили уже наполовину. Рабочие пояснили, что это только начало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24920
Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские чиновники выбрали деревья, которые запретили сажать вдоль дорог алматинские ботаники
Отправлено: 19.04.23 - 13:21
#15
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Цитата:
ACROS:
На гитаре иногда побренчивал.

Да, был я на турбазе как то на их костре, бывшая меня водила на их бардовские песни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24920
Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские чиновники выбрали деревья, которые запретили сажать вдоль дорог алматинские ботаники
Отправлено: 19.04.23 - 13:23
#16
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Цитата:
ACROS:
расширения города ВШИРЬ, затратив бюджетные деньги на коммуникации в Кунае, при новом Кунай заброшен и принята концепция ВВЕРХ и в

А это вообще непонятно, Кунай там вообще встал
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4363
Re: Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские...
Отправлено: 21.04.23 - 01:34
#17
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Сосны из Башкирии...
А свой лесопитомник с дубами, соснами, березами и др. стал неконкурентноспособным? Или перед Путиным решили тоже отчитаться по сотрудничеству?
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