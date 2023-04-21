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≡ «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46629
«Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на повторных слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 21.04.23 - 00:33
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Они прошли сегодня, 20 апреля. Организованы были, чтобы проектировщик рассказал, какие изменения внес после первых собраний с горожанами 27 марта. В мае акимат Костаная планирует утвердить проекты детальной планировки трех районов города.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9362
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 00:33
#1
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Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья?
Кто всё это купит?
В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4363
Re: «Мы уже живем, как на выставке» - эмоции бушевали и на...
Отправлено: 21.04.23 - 01:23
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья? Кто всё это купит? В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?

Есть отчетность по вводу жилья. Поэтому наверху всем по барабану, где, как и почем. Основное - красиво отчитаться. Лес рубят - щепки летят...
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