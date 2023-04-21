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Добринцофф:

Кто нибудь посчитал будет ли спрос на такое количество жилья? Кто всё это купит? В принципе даже при нынешних темпах строительства дефицита как такового не наблюдается,а если ещё понастроят?

Цитата:Есть отчетность по вводу жилья. Поэтому наверху всем по барабану, где, как и почем. Основное - красиво отчитаться. Лес рубят - щепки летят...