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≡ Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46628
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 09:53
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В комитете сообщили, что с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1799
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 22:26
#15
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Цитата:
111:
По моему штраф 3000 евро?

Про штрафы ничего подобного не слышал (ну разве если на частной территории) :lol:
А так собирал пару раз, давненько правда было (ностальгия :lol: ) собирал было грибочки и других "лесников-грибников" встречал. Сегодня как то, проще купить в магазине, хотя опять сомнения гложут, как их там выращивают, может травят нас? :lol:
ПС- налогов на грибы точно нет, на ЗП да - до 40% или более % :-o
ПС-Пс- а нашёл, да есть штрафы, но это если собирать в большом количестве, полтора - два килограмма на человека разрешено. Тоже не знал. Но столько я никогда и не собирал.
;-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.04.2023 - 23:06]
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