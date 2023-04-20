Отправлено: - 22:26

111:

По моему штраф 3000 евро?

[Исправлено: Эл-починно, 20.04.2023 - 23:06]

Цитата:Про штрафы ничего подобного не слышал (ну разве если на частной территории)А так собирал пару раз, давненько правда было (ностальгия) собирал было грибочки и других "лесников-грибников" встречал. Сегодня как то, проще купить в магазине, хотя опять сомнения гложут, как их там выращивают, может травят нас?ПС- налогов на грибы точно нет, на ЗП да - до 40% или более %ПС-Пс- а нашёл, да есть штрафы, но это если собирать в большом количестве, полтора - два килограмма на человека разрешено. Тоже не знал. Но столько я никогда и не собирал.