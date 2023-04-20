Восемь лет там говорил «Маяк» - Кто сделал так, что в Лисаковске перестали ретранслировать российское радио
Отправлено: 20.04.23 - 14:31
Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска. Читать новость
Я не понимаю, он вообще тупой, этот директор. У соседних стран война идёт в полный рост, не будем сейчас говорить, кто прав, кто виноват. А он включает на громкую радио одной из этих сторон, и при этом считает. что он всё сделал правильно. Мы вообще то нейтральная официально страна и какие то провокационные действия должны быть расследованы в уголовном порядке. А он претензии акимату выставляет.
начиная с 2015 г. активно участвующего в исполнении информационной политики нашего государства путем размещения государственного информационного заказа, в том числе транслируемого через вышеуказанные колонки, а также законопослушного налогоплательщика, обеспечивающего рабочие места и уплату налогов в местный бюджет, - говорится в жалобе на имя акима Костанайской области Кумара Аксакалова. - Более того, столь непрофессиональные действия со стороны акимата Лисаковска дискредитируют государственных служащих и государственную службу.
Немного о «Маяке», с россиянами «Рауан» работает уже 8 лет, договор был пролонгирован и в этом году. Директор ТОО отметил, что «не они нам платят за ретрансляцию, мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве, люди хотят знать новости о соседней стране».
парадоксальная ситуация поулчаеться тоесть государство платит этому СМИ деньги чтобы это сми проводило гос политику в деле идеологии типа межнац,дружба-жевачка, никого не провоцируем и ни с кем не конфтикуем и.т.д. директор сми согалсен за такое поулчать денюжки но паралельно он еще пытается играть в обьетивиста который хочет давать инфу о соседней стране но получается у него что он не инфу дает а тупо ретранслирует Российскую же пропаганду через свои динамики и получается в итоге-дебилизм одна передача оплачена правительством РК о том что казахстан со всеми в мире и дружбе и не хочет конфликтов а следющая передача о том как "долблестные" российские войска штурмуют позицию нацистов а не оборзел ли этот директор СМИ? в США за такое мало того что разорвали бы контракт так еще бы подключили все возможных актвистов шеймить этого директора подозревая его во всех смертных грехах а у нас еще права качать умудрються
Цитата:
ТОО, которое базируется в Рудном, даже опрос провело среди населения на сайте своего издания «Хорошее дело» и вывесило результаты (скрин имеется).
ааах у него еще и газета "Хорошее дело" в кармане??? про которую неделю назад выставили сюжет на канале Айран.кз что в 2021 году в этой газете на белом глазу печатались сектанские прокломации тех балбесов из Петропавловска с темой что они не признают государство Казахстан и вообще живут они по всем законам в СССР))) октрыто никого не стенсясь с фамилиями и адресами) тоесть и радио у него российскую риторику тут проводит и газета из той же колоды совпадение? не думаю)))
Гнать в шею таких ИПшников или как их там, которые распространяют лживую пропаганду против целого народа. Может еще и рекламу ЧВК Вагнер начнет освещать? С такими надо как в самой России, 25 лет за сепаратизм!
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