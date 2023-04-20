Отправлено: - 18:50

пожелать другому человеку смерти, дорогого стоит

А за рэпера не волнуйтесь, талант настоящий себе дорогу всегда пробьет и у него и у Галкина и у Шевчука поклонников очень много и в России в том числе, они просто молчат, запуганы

Цитата:Это не пожелание, это прогноз на ближайшее будущее. Пожелание иначе звучит. Его ж там травили уже, с тросточкой он ходил, неврологи им занимаются. Он уже не жилец. Но пару тройку лет дадут и спишут на инсульт.Цитата:Бездарность пробьет дорогу сама, а талантам надо помогать. Но это не относится к теме разговора. Суть в том, что львиной доли дохода он лишился. Пусть в Киев попробует с русской мовой "зайти". Ну или по месту придется. Надо ему вообще въезд закрыть в Россию.