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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 14:39
Мне понравилась речь Лаврова. " Мы ведём оборонительные действия против коллективного Запада" Забыл указать . что на территории Украины. А какие могут быть оборонительные действия не территории государства на которую ты напал. Чёрное Белое, я уже запутался
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 14:55
Цитата:
Мурза отправится скоро к своему наставничку Немцову. Но речь была не о нем. Любители переводить стрелки. Местному русскоязычному реперу поделом. Посмотрим, где он востребован и на каких мероприятиях будет нести "искусство" в массы)))) Надеюсь, что так будет с каждым.
Да конечно. Кара Мурза тоже рот открывал и договорился, на 25 лет посадили. По статье 105 УК РФ( убийство) в среднем от 7 до 12 лет дают
Мурза отправится скоро к своему наставничку Немцову. Но речь была не о нем. Любители переводить стрелки. Местному русскоязычному реперу поделом. Посмотрим, где он востребован и на каких мероприятиях будет нести "искусство" в массы)))) Надеюсь, что так будет с каждым.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24911
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 15:48
Цитата:
Везде враги!
Даже близкие люди тоже могут предать!
Всех расстрелять...
Змея Подколодная:
Надеюсь, что так будет с каждым.
Надеюсь, что так будет с каждым.
Везде враги!
Даже близкие люди тоже могут предать!
Всех расстрелять...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 17:04
Цитата:
Какая Вы однако доброжелательная, наверное не зря такой ник взяли, пожелать другому человеку смерти, дорогого стоит
Змея Подколодная:
Какая Вы однако доброжелательная, наверное не зря такой ник взяли, пожелать другому человеку смерти, дорогого стоит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 17:08
А за рэпера не волнуйтесь, талант настоящий себе дорогу всегда пробьет и у него и у Галкина и у Шевчука поклонников очень много и в России в том числе, они просто молчат, запуганы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 17:17
Цитата:
это кстати повод всем россиянам задуматься
если человека не являющегося чиновником, военнослужащим или сотрудником спец служб сажают на 25 лет за гос измену (какие тайны он мог выдать будучи обывателем?) то что будут делать с остальными россиянами через годик?
зашел на вражеский ютюб-расстрел
зашел в инстаграм через впн-расстрел
вышел в интернет без разрешения-ссылка в иркутскую колонию
поскорей бы
у нас в информ пространстве воздух хоть чище станет))
Змея Подколодная:
Мурза отправится скоро к своему наставничку Немцову.
Мурза отправится скоро к своему наставничку Немцову.
это кстати повод всем россиянам задуматься
если человека не являющегося чиновником, военнослужащим или сотрудником спец служб сажают на 25 лет за гос измену (какие тайны он мог выдать будучи обывателем?) то что будут делать с остальными россиянами через годик?
зашел на вражеский ютюб-расстрел
зашел в инстаграм через впн-расстрел
вышел в интернет без разрешения-ссылка в иркутскую колонию
поскорей бы
у нас в информ пространстве воздух хоть чище станет))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 18:50
Цитата:
Это не пожелание, это прогноз на ближайшее будущее. Пожелание иначе звучит. Его ж там травили уже, с тросточкой он ходил, неврологи им занимаются. Он уже не жилец. Но пару тройку лет дадут и спишут на инсульт.
Цитата:
Бездарность пробьет дорогу сама, а талантам надо помогать. Но это не относится к теме разговора. Суть в том, что львиной доли дохода он лишился. Пусть в Киев попробует с русской мовой "зайти". Ну или по месту придется. Надо ему вообще въезд закрыть в Россию.
пожелать другому человеку смерти, дорогого стоит
Это не пожелание, это прогноз на ближайшее будущее. Пожелание иначе звучит. Его ж там травили уже, с тросточкой он ходил, неврологи им занимаются. Он уже не жилец. Но пару тройку лет дадут и спишут на инсульт.
Цитата:
А за рэпера не волнуйтесь, талант настоящий себе дорогу всегда пробьет и у него и у Галкина и у Шевчука поклонников очень много и в России в том числе, они просто молчат, запуганы
Бездарность пробьет дорогу сама, а талантам надо помогать. Но это не относится к теме разговора. Суть в том, что львиной доли дохода он лишился. Пусть в Киев попробует с русской мовой "зайти". Ну или по месту придется. Надо ему вообще въезд закрыть в Россию.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24911
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 19:42
Цитата:
Вы боитесь за его деньги, долларового миллионера?
Типичные россияне тоже заглядывают в карман.
Нам казахстанцам например плевать, сколько у певцов там денег и чего они лишаются, пусть хоть бомжами становятся,ни холодно ни жарко..
Вам это приносит какую то радость на душе..
Вот чиновников и власть, да, душу мне согреет, если стали бы такими как мы.
У вас все наоборот.
За олигархов и власть только печетесь..
Остальным по 25 лет и лишение родительских прав.
Мы нет.
Мы другие..
Змея Подколодная:
что львиной доли дохода он лишился.
что львиной доли дохода он лишился.
Вы боитесь за его деньги, долларового миллионера?
Типичные россияне тоже заглядывают в карман.
Нам казахстанцам например плевать, сколько у певцов там денег и чего они лишаются, пусть хоть бомжами становятся,ни холодно ни жарко..
Вам это приносит какую то радость на душе..
Вот чиновников и власть, да, душу мне согреет, если стали бы такими как мы.
У вас все наоборот.
За олигархов и власть только печетесь..
Остальным по 25 лет и лишение родительских прав.
Мы нет.
Мы другие..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 20:43
новости тенниса
//казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче первого круга турнира в Штутгарте обыграла немку Юле Нимайер (65-е место) и вышла во второй круг, где встретится с бразильянкой Беатрис Аддад Майей (14-е место).///
//казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче первого круга турнира в Штутгарте обыграла немку Юле Нимайер (65-е место) и вышла во второй круг, где встретится с бразильянкой Беатрис Аддад Майей (14-е место).///
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 20:53
Штутгарт. Теннис.
Сразу вспомнился 19..год.
Когда первый раз лично был на турнире
Большого тенниса. Именно там.
В Штутгарте.
Сейчас на кону стоит порше последней модели, тогда наверное MB w124, не помню.
Поздоровались с Андреем Чесноковым,
Поговорили простой русский парень, пожелали успеха, тогда толком и не знал про него.
[Исправлено: alex_60, 20.04.2023 - 21:05]
Сразу вспомнился 19..год.
Когда первый раз лично был на турнире
Большого тенниса. Именно там.
В Штутгарте.
Сейчас на кону стоит порше последней модели, тогда наверное MB w124, не помню.
Поздоровались с Андреем Чесноковым,
Поговорили простой русский парень, пожелали успеха, тогда толком и не знал про него.
[Исправлено: alex_60, 20.04.2023 - 21:05]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 20:55
Это потом уже
///Девять матчболов, не попавших в эфир. Подвиг Чеснокова в легендарном матче Кубка Дэвиса Как наш теннисист героически одолел немца Штиха и получил за эту победу от президента Орден Мужества.//
///Девять матчболов, не попавших в эфир. Подвиг Чеснокова в легендарном матче Кубка Дэвиса Как наш теннисист героически одолел немца Штиха и получил за эту победу от президента Орден Мужества.//
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 20:57
Он, один из главных героев Кубка Дэвиса; как минимум среди тех российских теннисистов, которым сам трофей за свою карьеру завоевать не удалось. «Виной» тому легендарный матч в полуфинале этого турнира 1995 года. После побед над Бельгией и ЮАР Россия встречалась с Германией. Это был второй подряд полуфинал между странами, вот только в 1994-м в Германии не было Бориса Беккера, и россияне одержали достаточно лёгкую победу, после чего проиграли домашний финал Швеции. На этот раз Беккер в составе был и в первый день победил Чеснокова в четырёх сетах, после чего Михаэль Штих упрочил преимущество своей команды, обыграв Евгения Кафельникова. В субботу Кафельников и Андрей Ольховский взяли верх над Беккером и Штихом со счётом 7:5 в пятой партии, а в воскресенье Борис сыграть не смог. Лидер нашей сборной Кафельников уверенно разобрался с Берндом Карбахером, сравняв общий счёт – 2-2.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 20:57
На решающий поединок вышли Чесноков и Штих. Андрей выиграл первую партию, но во второй и третьей взял всего два гейма. Четвёртый сет остался за россиянином, а при счёте 6:6 в решающем (никаких тай-брейков в пятых партиях не было, они игрались до разницы в два гейма) Михаэль сделал брейк. Легендарным тот матч сделал следующий гейм. Штих один за другим заработал девять матчболов, но не реализовал их – а едва Чесноков добрался до брейк-пойнта, как обвёл соперника прекрасным кроссом и взял его подачу. В следующем гейме на приёме уже Андрей упустил двойной матчбол, но в итоге добился невероятной победы! На матчболе соперника при счёте 12:13 измученный немец допустил двойную ошибку, а торжествующий Чесноков упал на колени.
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