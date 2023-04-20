Отправлено: - 11:14

Лица, осуществляющие заготовку



yudjin:

Они жили лесом: грибы, веники...

yudjin:

А бабушки с пучком чабреца и стаканом шиповника? Опять попали внемилось, как с пучком вербы

Цитата:Цитата:Цитата:пучек чебреца и стакан шиповника с веником это заготовка?норма направлена на тех кто в полупромышленных масштабах заходит в лес и вывозит оттуда мешками грибы,ягоды и лекарственные растения чтобы потом банчить ими на всех углахте же бабушки стоявшие на трассе в аманкарагаеу одной 15 банок грибов стоит на прилавке, у второй 30 и так их человек 20 подряд стоитв лесу что-нибудь осталось вообще?в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налогизаплати налог и также торгуй грибами на рынкекапитализм у нас или что?