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≡ Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46628
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 09:53
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В комитете сообщили, что с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
200
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 09:53
#1
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Как там в сказке про Чиполлино? Налог за дождь платили. Потом налог на воздух?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9107
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 10:42
#2
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Уже не знают за что с людей содрать.
Взять тех же погорельцев из Аманкарагая. Они жили лесом: грибы, веники...
Патамучто работы другой ни в нур, ни в жана Казакстане им не было и нет!
А бабушки с пучком чабреца и стаканом шиповника? Опять попали внемилось, как с пучком вербы!
Обеспечьте людей работой, производствами на селе, достойной зарплатой, возможностью жить не от торговли подножным кормом, тогда и играйте в налоги.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12221
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:03
#3
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Налоги врятли кто пойдёт платить. А вот тех кто будет на дорогах торговать ягодами и грибами полицейские будут дань себе в карман собирать однозначно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13663
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:14
#4
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Цитата:
Лица, осуществляющие заготовку

Цитата:
yudjin:
Они жили лесом: грибы, веники...

Цитата:
yudjin:
А бабушки с пучком чабреца и стаканом шиповника? Опять попали внемилось, как с пучком вербы

пучек чебреца и стакан шиповника с веником это заготовка?
норма направлена на тех кто в полупромышленных масштабах заходит в лес и вывозит оттуда мешками грибы,ягоды и лекарственные растения чтобы потом банчить ими на всех углах
те же бабушки стоявшие на трассе в аманкарагае
у одной 15 банок грибов стоит на прилавке, у второй 30 и так их человек 20 подряд стоит
в лесу что-нибудь осталось вообще?
в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налоги
заплати налог и также торгуй грибами на рынке
капитализм у нас или что?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1895
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:55
#5
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Цитата:
yudjin:
Патамучто работы другой

А Вы пробовали у них купить ? Такие цены драли, что эквадорские бананы отдыхают. И всё под соусом своё , домашнее, экологически чистое. Это то же самое как через Башкортостан ехать, мёд башкирский втридорога, в соседней Ульяновской области почти в три раза дешевле.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1895
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:59
#6
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Цитата:
abaika95:
в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налоги

В Польше слышал, у них производство шампиньонов на поток поставлено, у нас ни одного не видел
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1895
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 12:03
#7
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Цитата:
ZXC:
Налог за дождь платили.

Вообще эти законы из разряда, того как мне сказал один деятель из министерства энергетики. Будем делать как в Европе. А то ,что условия климатические,экономические, да и просто уклад жизни иной им по барабану. Когда я говорил про светодиодные уличные светильники. что не выдержат нашего резко континентального климата, мне было сказано, на ближайшие деять лет забудем про светильники. А сколько сейчас светильников не горит на улицах? Именно светодиодных?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6034
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 16:49
#8
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Мне прямо жаль участковых стало, будут лишний раз требовать с них хоть один протокол ради показателей, упреки слушать бабушки стоявшие на трассе в аманкарагае
у одной 15 банок грибов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12221
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 19:42
#9
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Цитата:
saba:

В аманкарагае купил себе у них 2 литровую банку. Скажу как грибной професионал, сам мариную дома , сам в лесу собираю когда есть время. Ответственно говорю, Они не фига не умеют мариновать грибы. Больше не покупаю там
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9361
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 20:14
#10
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Цитата:
abaika95:
в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налоги

Грибы из леса и грибы которые выращивают на фермах-это разные категории и разные покупатели.
В ресторан или кафешку не будут закупать коровники или маслята,лучше купят шампиньоны с фермы ,а вот посолить или просто дома поджарить лучше лесных взять.
Да, и при том не все же собирают грибы ,ягоду на продажу ,многие в лес едут отдохнуть и грибочков набрать на ужин,интересно кто и как буде определять ставку налога к таким сборщикам.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9361
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 20:18
#11
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Цитата:
abaika95:
у одной 15 банок грибов стоит на прилавке, у второй 30 и так их человек 20 подряд стоит в лесу что-нибудь осталось вообще?

Грибы для того и растут,что бы их собирать,если вовремя не срезать грибочек он будет червивым, переросшим и никому не нужным.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1798
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 20:34
#12
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Верной дорогой идут "товарищи"! :lol:
На финише ещё и налог на воздух введут походу. :lol:
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