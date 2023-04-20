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«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
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