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≡ «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46628
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
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Жители Костаная продолжают возмущаться уничтожением лиственных пород деревьев. Городской акимат попросил «НГ» опубликовать комментарий к этой ситуации. Что мы и делаем, а также публикуем мнения костанайских экспертов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13663
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 17:34
#15
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Цитата:
yudjin:
понятно же, что акимат уже созвонился со специалистом и науськал, что надо ответить этим журналистам.

ну не настолько же что кардинально менять показания
тогда надо действительно разобраться можно ли сажать сосны вдоль дорог на расстоянии или все таки нельзя?
и почему именно на сосны упор у ЖКХ? у кого покупают? за какую цену? кто подрядчик? ФИО руководителя? история поставок итд итп
это же интересно)
но для НГ это будет сложнавато уже
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4184
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 18:53
#16
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Цитата:
Елена Пикельная:
на тот момент было унизительно


И чем вы гордитесь: - типично страусиная поза, или позиция - вас там пнули, вы и ушли; пнут если надо и в редакции вы и отсюда уйдёте.
(Пнут - такие как Абайки - они везде, их время настало.).
Остались бы на тот момент в университете - может быть сейчас получили какой нибудь пост как некто Абиль, который остался, унижался, но потом стал депутатом и пенсию встретит абсалютно ничего не делая в уютном и тёплом кресле.
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