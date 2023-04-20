«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
Жители Костаная продолжают возмущаться уничтожением лиственных пород деревьев. Городской акимат попросил «НГ» опубликовать комментарий к этой ситуации. Что мы и делаем, а также публикуем мнения костанайских экспертов. Читать новость
егодня, 20 апреля, утром корреспондент «НГ» созвонилась с Гульнарой Ситпаевой и уточнила, на каком расстоянии нужно сажать сосны от дорог.
- Полметра-метр достаточно, - ответила генеральный директор института. - Сосна для Костаная - родное дерево, она выделяет много фитонцидов - больше, чем лиственные, не нужно бояться ее сажать. А старые деревья нужно убирать. Только сажать нужно правильно - с комом земли. И, конечно же, уход. Как бы правильно вы не сажали деревья, если не будет полива - они погибнут.
ничего не пойму вот же в прошлой публикации этот же биолог утверждала что
"Одна из рекомендаций - не сажать вдоль дорог сосны и другие хвойные породы деревьев, потому что они не поглощают вредные выхлопы и сами медленно умирают...."
кто врет или переобулся в этой ситуации?))
Цитата:
Кстати, эти рекомендации биолог Елена Пикельная давала еще в 2015 году и совершенно бесплатно.
у нас таксисты и парикмхеры тоже сплошь и рядом бесплатные советы везде раздают от того как рыть канаву до реализации геополтических теорий только работают они почему-то таксистами и парикмахерами все-ровно вот пусть ваш газетный биолог идет в инстутут работать тогда ее экспертный вес будет что-то значить а так пока и жириновский раз в год пальцем попадал куда нужно
abaika95: вот пусть ваш газетный биолог идет в инстутут работать тогда ее экспертный вес будет что-то значить а так пока и жириновский раз в год пальцем попадал куда нужно
А я и работала в университете. Пока такие, как вы, не начали гробить образование. Я лично унижаться не привыкла. А оставаться в той системе на тот момент было унизительно. Остались лишь те кому деваться некуда
Елена Пикельная: Пока такие, как вы, не начали гробить образование. Я лично унижаться не привыкла. А оставаться в той системе на тот момент было унизительно. Остались лишь те кому деваться некуда
да старая песня все таксисты тоже были офицерами кнб,полиции или видными учеными но они не смогли мириться с системой и пошли в таксисты ничего не поделаешь) в системе остаются только те кому деваться некуда и кто водить не умеет но зато могут дать ценные рекомендации за 17,5 млн тенге))
Во, оказывается то, что у нас так хорошо растет, это скорее всего клен ясенелистный, а обыкновенный - это как раз таки остролистный, который растет плохо ) Так что сажать нужно клен ясенелистный, чтобы была тень и пылезащита. Ну или безпуховые виды тополя, тоже растет без проблем.
JereK: Во, оказывается то, что у нас так хорошо растет, это скорее всего клен ясенелистный,
У нас по большей части распространен клен татарский. Ничего не имею против клена, отличное дерево. Но с недавних пор вместе с вязом мелколистным его отнесли к деревьям - сорнякам и не рекомендуют к посадке в городе.
а я ведь года 3 назад еще говорил ну соберитесь вы биологи,садоводы-дачники и журналисты в единое ОО, НПО или какой нибудь экспертно-аналитический центр "ЁЛОЧКА" и выйдете на акимат с предложением сотрудничества пусть они у вас услуги как экспертов покупают по демократичной цене да даже пусть не покупают а в формате гражданского партнерства а вы им свои идеи проталкивайте как надо и как не надо сажать деревья вот тогда дело сразу попрет в нужном русле потому что когда через газету вы чиновника тыкаете в его плохо сделанную работу-он как человек (и так во всем мире бывает) может вообще похерить всю эту тему, все развалить и перейти с должности, пусть уже приемник расхлебывает и так по нарастающей потому что по логике госслужащих- газетная статья это не средство общения или сотрудничества между властью и обществом а инструмент воздействия определённого автора статьи на определённую личность исполнителя так что иногда выходит даже хуже поднимать определённые вопросы
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