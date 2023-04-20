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≡ «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46628
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
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Жители Костаная продолжают возмущаться уничтожением лиственных пород деревьев. Городской акимат попросил «НГ» опубликовать комментарий к этой ситуации. Что мы и делаем, а также публикуем мнения костанайских экспертов.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25812
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
#1
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Красивые сосны, жёлтые... ;-) :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13663
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 15:40
#2
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Цитата:
егодня, 20 апреля, утром корреспондент «НГ» созвонилась с Гульнарой Ситпаевой и уточнила, на каком расстоянии нужно сажать сосны от дорог.

- Полметра-метр достаточно, - ответила генеральный директор института. - Сосна для Костаная - родное дерево, она выделяет много фитонцидов - больше, чем лиственные, не нужно бояться ее сажать. А старые деревья нужно убирать. Только сажать нужно правильно - с комом земли. И, конечно же, уход. Как бы правильно вы не сажали деревья, если не будет полива - они погибнут.


ничего не пойму
вот же в прошлой публикации этот же биолог утверждала что

"Одна из рекомендаций - не сажать вдоль дорог сосны и другие хвойные породы деревьев, потому что они не поглощают вредные выхлопы и сами медленно умирают...."

кто врет или переобулся в этой ситуации?))

Цитата:
Кстати, эти рекомендации биолог Елена Пикельная давала еще в 2015 году и совершенно бесплатно.


у нас таксисты и парикмхеры тоже сплошь и рядом бесплатные советы везде раздают
от того как рыть канаву до реализации геополтических теорий
только работают они почему-то таксистами и парикмахерами все-ровно
вот пусть ваш газетный биолог идет в инстутут работать тогда ее экспертный вес будет что-то значить а так пока и жириновский раз в год пальцем попадал куда нужно
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9107
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:02
#3
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Цитата:
abaika95:
кто врет или переобулся в этой ситуации?))

понятно же, что акимат уже созвонился со специалистом и науськал, что надо ответить этим журналистам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24909
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:03
#4
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В Рудном вдоль дорог хвойные прекрасно растут.
И никтотне поливает, может сорт такой..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9107
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:08
#5
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Хвойные гибнут вдоль дорог. Это факт! гибнут лиственницы на Абая, гибнут замурованные сосны в сити-центре и на Пушкина.



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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9107
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:09
#6
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Цитата:
111:
В Рудном вдоль дорог хвойные прекрасно растут.

И в Костанае растут по Воинов-интернационалистов, по Жастар....
Потому что они посажены были в советские годы специалистами и с правильной агротехникой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24909
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 16:14
#7
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Цитата:
yudjin:
Потому что они посажены были в советские годы специалистами и с правильной агротехникой.

Да, точно, там еще с советского времени наверно, сегодня надо сфотать..
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1525
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 16:29
#8
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Вот жеж изверги, добрались уже до башкирских сосен. Местные все пересушили, видимо, теперь за башкирские принялись :D

Вот чего бы им клен обыкновенный не сажать? Раскидист и тенист, неприхотлив, не склонен ронять ветки на головы и машины, не пушит, растет быстро..

От сосны-то толк какой будет, даже если они у них каким-то чудом выживут? Тени нет от нее, пылезащиты нет, вида вдоль дороги тоже не будет - будут стоять чахлые с желтой кроной, расти будут медленно..

Смысл это имеет только в том случае, когда цель - попилить побольше сейчас и на следующий год оставить возможность дальнейшего попила..

[Исправлено: JereK, 20.04.2023 - 16:39]
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
568
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 17:04
#9
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Цитата:
abaika95:
вот пусть ваш газетный биолог идет в инстутут работать тогда ее экспертный вес будет что-то значить а так пока и жириновский раз в год пальцем попадал куда нужно

А я и работала в университете. Пока такие, как вы, не начали гробить образование. Я лично унижаться не привыкла. А оставаться в той системе на тот момент было унизительно. Остались лишь те кому деваться некуда
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13663
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 17:20
#10
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Цитата:
Елена Пикельная:
Пока такие, как вы, не начали гробить образование. Я лично унижаться не привыкла. А оставаться в той системе на тот момент было унизительно. Остались лишь те кому деваться некуда

да старая песня
все таксисты тоже были офицерами кнб,полиции или видными учеными
но они не смогли мириться с системой и пошли в таксисты
ничего не поделаешь)
в системе остаются только те кому деваться некуда и кто водить не умеет но зато могут дать ценные рекомендации за 17,5 млн тенге))
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1525
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 17:22
#11
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Во, оказывается то, что у нас так хорошо растет, это скорее всего клен ясенелистный, а обыкновенный - это как раз таки остролистный, который растет плохо ) Так что сажать нужно клен ясенелистный, чтобы была тень и пылезащита. Ну или безпуховые виды тополя, тоже растет без проблем.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9107
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 17:26
#12
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Цитата:
JereK:
Во, оказывается то, что у нас так хорошо растет, это скорее всего клен ясенелистный,

У нас по большей части распространен клен татарский.
Ничего не имею против клена, отличное дерево.
Но с недавних пор вместе с вязом мелколистным его отнесли к деревьям - сорнякам и не рекомендуют к посадке в городе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13663
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 17:30
#13
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а я ведь года 3 назад еще говорил
ну соберитесь вы биологи,садоводы-дачники и журналисты в единое ОО, НПО или какой нибудь экспертно-аналитический центр "ЁЛОЧКА"
и выйдете на акимат с предложением сотрудничества
пусть они у вас услуги как экспертов покупают по демократичной цене да даже пусть не покупают а в формате гражданского партнерства
а вы им свои идеи проталкивайте как надо и как не надо сажать деревья вот тогда дело сразу попрет в нужном русле
потому что когда через газету вы чиновника тыкаете в его плохо сделанную работу-он как человек (и так во всем мире бывает) может вообще похерить всю эту тему, все развалить и перейти с должности, пусть уже приемник расхлебывает
и так по нарастающей
потому что по логике госслужащих- газетная статья это не средство общения или сотрудничества между властью и обществом а инструмент воздействия определённого автора статьи на определённую личность исполнителя
так что иногда выходит даже хуже поднимать определённые вопросы
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1525
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 17:31
#14
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Цитата:
yudjin:
У нас по большей части распространен клен татарский.


Не, у татарского лист другой. То, о чем я говорю вот:



А вот для сравнения татарский:


У татарского лист совсем другой, и красные семена.
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