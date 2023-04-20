«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
Жители Костаная продолжают возмущаться уничтожением лиственных пород деревьев. Городской акимат попросил «НГ» опубликовать комментарий к этой ситуации. Что мы и делаем, а также публикуем мнения костанайских экспертов. Читать новость
егодня, 20 апреля, утром корреспондент «НГ» созвонилась с Гульнарой Ситпаевой и уточнила, на каком расстоянии нужно сажать сосны от дорог.
- Полметра-метр достаточно, - ответила генеральный директор института. - Сосна для Костаная - родное дерево, она выделяет много фитонцидов - больше, чем лиственные, не нужно бояться ее сажать. А старые деревья нужно убирать. Только сажать нужно правильно - с комом земли. И, конечно же, уход. Как бы правильно вы не сажали деревья, если не будет полива - они погибнут.
ничего не пойму вот же в прошлой публикации этот же биолог утверждала что
"Одна из рекомендаций - не сажать вдоль дорог сосны и другие хвойные породы деревьев, потому что они не поглощают вредные выхлопы и сами медленно умирают...."
кто врет или переобулся в этой ситуации?))
Цитата:
Кстати, эти рекомендации биолог Елена Пикельная давала еще в 2015 году и совершенно бесплатно.
у нас таксисты и парикмхеры тоже сплошь и рядом бесплатные советы везде раздают от того как рыть канаву до реализации геополтических теорий только работают они почему-то таксистами и парикмахерами все-ровно вот пусть ваш газетный биолог идет в инстутут работать тогда ее экспертный вес будет что-то значить а так пока и жириновский раз в год пальцем попадал куда нужно
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