Отправлено: - 15:40

егодня, 20 апреля, утром корреспондент «НГ» созвонилась с Гульнарой Ситпаевой и уточнила, на каком расстоянии нужно сажать сосны от дорог.



- Полметра-метр достаточно, - ответила генеральный директор института. - Сосна для Костаная - родное дерево, она выделяет много фитонцидов - больше, чем лиственные, не нужно бояться ее сажать. А старые деревья нужно убирать. Только сажать нужно правильно - с комом земли. И, конечно же, уход. Как бы правильно вы не сажали деревья, если не будет полива - они погибнут.



Кстати, эти рекомендации биолог Елена Пикельная давала еще в 2015 году и совершенно бесплатно.



Цитата:ничего не поймувот же в прошлой публикации этот же биолог утверждала что"Одна из рекомендаций - не сажать вдоль дорог сосны и другие хвойные породы деревьев, потому что они не поглощают вредные выхлопы и сами медленно умирают...."кто врет или переобулся в этой ситуации?))Цитата:у нас таксисты и парикмхеры тоже сплошь и рядом бесплатные советы везде раздаютот того как рыть канаву до реализации геополтических теорийтолько работают они почему-то таксистами и парикмахерами все-ровновот пусть ваш газетный биолог идет в инстутут работать тогда ее экспертный вес будет что-то значить а так пока и жириновский раз в год пальцем попадал куда нужно