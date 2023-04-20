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≡ «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46628
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
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Жители Костаная продолжают возмущаться уничтожением лиственных пород деревьев. Городской акимат попросил «НГ» опубликовать комментарий к этой ситуации. Что мы и делаем, а также публикуем мнения костанайских экспертов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25812
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 15:34
#1
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Красивые сосны, жёлтые... ;-) :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13659
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 15:40
#2
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Цитата:
егодня, 20 апреля, утром корреспондент «НГ» созвонилась с Гульнарой Ситпаевой и уточнила, на каком расстоянии нужно сажать сосны от дорог.

- Полметра-метр достаточно, - ответила генеральный директор института. - Сосна для Костаная - родное дерево, она выделяет много фитонцидов - больше, чем лиственные, не нужно бояться ее сажать. А старые деревья нужно убирать. Только сажать нужно правильно - с комом земли. И, конечно же, уход. Как бы правильно вы не сажали деревья, если не будет полива - они погибнут.


ничего не пойму
вот же в прошлой публикации этот же биолог утверждала что

"Одна из рекомендаций - не сажать вдоль дорог сосны и другие хвойные породы деревьев, потому что они не поглощают вредные выхлопы и сами медленно умирают...."

кто врет или переобулся в этой ситуации?))

Цитата:
Кстати, эти рекомендации биолог Елена Пикельная давала еще в 2015 году и совершенно бесплатно.


у нас таксисты и парикмхеры тоже сплошь и рядом бесплатные советы везде раздают
от того как рыть канаву до реализации геополтических теорий
только работают они почему-то таксистами и парикмахерами все-ровно
вот пусть ваш газетный биолог идет в инстутут работать тогда ее экспертный вес будет что-то значить а так пока и жириновский раз в год пальцем попадал куда нужно
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9106
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:02
#3
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Цитата:
abaika95:
кто врет или переобулся в этой ситуации?))

понятно же, что акимат уже созвонился со специалистом и науськал, что надо ответить этим журналистам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24909
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:03
#4
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В Рудном вдоль дорог хвойные прекрасно растут.
И никтотне поливает, может сорт такой..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9106
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:08
#5
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Хвойные гибнут вдоль дорог. Это факт! гибнут лиственницы на Абая, гибнут замурованные сосны в сити-центре и на Пушкина.



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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9106
Re: «Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная...
Отправлено: 20.04.23 - 16:09
#6
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Цитата:
111:
В Рудном вдоль дорог хвойные прекрасно растут.

И в Костанае растут по Воинов-интернационалистов, по Жастар....
Потому что они посажены были в советские годы специалистами и с правильной агротехникой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24909
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 16:14
#7
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Цитата:
yudjin:
Потому что они посажены были в советские годы специалистами и с правильной агротехникой.

Да, точно, там еще с советского времени наверно, сегодня надо сфотать..
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1523
«Рекомендации экологов не нарушили» - Акимат Костаная считает, что сажать сосны вдоль улиц правильно
Отправлено: 20.04.23 - 16:29
#8
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Вот жеж изверги, добрались уже до башкирских сосен. Местные все пересушили, видимо, теперь за башкирские принялись :D

Вот чего бы им клен обыкновенный не сажать? Раскидист и тенист, неприхотлив, не склонен ронять ветки на головы и машины, не пушит, растет быстро..

От сосны-то толк какой будет, даже если они у них каким-то чудом выживут? Тени нет от нее, пылезащиты нет, вида вдоль дороги тоже не будет - будут стоять чахлые с желтой кроной, расти будут медленно..

Смысл это имеет только в том случае, когда цель - попилить побольше сейчас и на следующий год оставить возможность дальнейшего попила..

[Исправлено: JereK, 20.04.2023 - 16:39]
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