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начиная с 2015 г. активно участвующего в исполнении информационной политики нашего государства путем размещения государственного информационного заказа, в том числе транслируемого через вышеуказанные колонки, а также законопослушного налогоплательщика, обеспечивающего рабочие места и уплату налогов в местный бюджет, - говорится в жалобе на имя акима Костанайской области Кумара Аксакалова. - Более того, столь непрофессиональные действия со стороны акимата Лисаковска дискредитируют государственных служащих и государственную службу.



Немного о «Маяке», с россиянами «Рауан» работает уже 8 лет, договор был пролонгирован и в этом году. Директор ТОО отметил, что «не они нам платят за ретрансляцию, мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве, люди хотят знать новости о соседней стране».



ТОО, которое базируется в Рудном, даже опрос провело среди населения на сайте своего издания «Хорошее дело» и вывесило результаты (скрин имеется).



Цитата:парадоксальная ситуация поулчаетьсятоесть государство платит этому СМИ деньги чтобы это сми проводило гос политику в деле идеологии типа межнац,дружба-жевачка, никого не провоцируем и ни с кем не конфтикуем и.т.д.директор сми согалсен за такое поулчать денюжкино паралельно он еще пытается играть в обьетивиста который хочет давать инфу о соседней стране но получается у него что он не инфу дает а тупо ретранслирует Российскую же пропаганду через свои динамикии получается в итоге-дебилизмодна передача оплачена правительством РК о том что казахстан со всеми в мире и дружбе и не хочет конфликтова следющая передача о том как "долблестные" российские войска штурмуют позицию нацистова не оборзел ли этот директор СМИ?в США за такое мало того что разорвали бы контракт так еще бы подключили все возможных актвистов шеймить этого директора подозревая его во всех смертных грехаха у нас еще права качать умудрютьсяЦитата:ааах у него еще и газета "Хорошее дело" в кармане???про которую неделю назад выставили сюжет на канале Айран.кз что в 2021 году в этой газете на белом глазу печатались сектанские прокломации тех балбесов из Петропавловска с темой что они не признают государство Казахстан и вообще живут они по всем законам в СССР))) октрыто никого не стенсясь с фамилиями и адресами)тоесть и радио у него российскую риторику тут проводит и газета из той же колодысовпадение? не думаю)))