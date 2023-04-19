Отправлено: - 10:06

Vit:

Хотите правду? Россию уничтожат, рано или поздно. Или будет ядерная война.. Увы но запад уничтожит православие, и победит сатанизм.

[Исправлено: saba, 19.04.2023 - 10:07]

Цитата:Виталий не всё так мрачно. Народ России велик и всегда встаёт на своё место в истории. Просто сейчас один из сумрачных периодов в её истории. А правительства приходят и уходят, а народ остаётся. Н. Нынешнее помутнение разума большинства россиян не внове, так не раз бывало в прошлом. Так же и с православием, его пытались уничтожить с времён крестоносцев и Салах ад Дина, сколько веков прошло, а православие живо. Хотя про Салах ад Дина я наверное всё таки зря, он был более терпим к разным религиям , нежели крестоносцы.