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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 09:21
#5086
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Цитата:
111:
против фашиствующей диктатуры


Цитата:
Vit:
Кто


Поддерживаю 111. Я тоже уважаю Россию - как великую державу, но против войны развязанную Путиным.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 09:28
#5087
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Цитата:
ACROS:
Понимаю. Война это плохо. Ну тогда скажите, как вы смогли допустить. Войну?. Не любили детей Донбаса и мечтали о жизни в Америке?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 10:06
#5088
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Цитата:
Vit:
Хотите правду? Россию уничтожат, рано или поздно. Или будет ядерная война.. Увы но запад уничтожит православие, и победит сатанизм.

Виталий не всё так мрачно. Народ России велик и всегда встаёт на своё место в истории. Просто сейчас один из сумрачных периодов в её истории. А правительства приходят и уходят, а народ остаётся. Н. Нынешнее помутнение разума большинства россиян не внове, так не раз бывало в прошлом. Так же и с православием, его пытались уничтожить с времён крестоносцев и Салах ад Дина, сколько веков прошло, а православие живо. Хотя про Салах ад Дина я наверное всё таки зря, он был более терпим к разным религиям , нежели крестоносцы.

[Исправлено: saba, 19.04.2023 - 10:07]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 10:17
#5089
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Цитата:
Vit:
жизни в Америке?

Я вот не пойму. Почему всё время приплетают Америку? Я бы с удовольствием съездил, как турист, посмотреть, не более.
А тут всё Америка и коллективный Запад. Ладно российские пропагандисты им стыдно признать, что российская армия, такая могучая не может одолеть украинскую. Потом им категорически нельзя признавать, что против российской агрессии поднялся украинский народ, потому что, как все знают народ нельзя победить. Поэтому идут в ход, все эти рассказы про войну с коллективным Западом. И ещё вспомните , как Трамп,уговаривал, стращал, заставлял страны НАТО увеличить расходы на армию, а все отнекивались. Могла ли быть такая ситуация, если НАТО готовилась к войне с Россией? А теперь смех и грех, по всей Европе на могут насобирать танков, хотя бы такое же количество, какое было у Украины. Вторжение России в Украину, такой же форс мажор для Европы, в частности. как и для нас. глаза видели подготовку. но никто до конца не верил, что Путин решится вернуться на полстолетия назад. когда проблемы решались оружием.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 10:17
#5090
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Цитата:
saba:
Мы все жили . При разных президентов. Я вам доверяю моих детей, вы своих. Будем жить в мире. !!!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 10:23
#5091
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Цитата:
Vit:
Будем жить в мире. !!!

А я не сомневаюсь, что так и будет! Нам с тобой делить нечего. И когда наши националисты, что то вякают. я всегда против них.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1797
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 21:18
#5092
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Цитата:
saba:
Я вот не пойму. Почему всё время приплетают Америку?

Вот когда сами себе сможете ответить на этот вопрос, тогда и весь пасьянс сложится. ;-)
А так тоже можно долго и просто не понимая спрашивать, зачем США на Вьетнам напали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 04:39
#5093
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Ну и Бахтияр Мамедов, неужели враг России, раз женат на украинке?


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 07:31
#5094
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Цитата:
ACROS:
Чему он обрадуется ??: - он же не сатанист, он - правоверный, мусульманин или муслим.

Кто? :-o Вы о том Марике, который пиво пьет, или о том, который свинину трескает? :lol: 8-) 8-) а может о том правоверном, который женат на православной?
:lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 12:31
#5095
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Цитата:
Эл-починно:
Вот

Увы мы с вами обитаем в параллельных мирах. Вы не понимаете меня, я Вас. Скорее всего нужно свести общение к минимуму.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 12:38
#5096
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Цитата:
maxsaf:
правоверном, который женат на православной?

Вот на это как раз не запрещено. Можно даже на четырёх, только если можешь их всех обеспечить
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1640
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 13:14
#5097
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Цитата:
Ну и Бахтияр Мамедов, неужели враг России, раз женат на украинке


Договорился)))) Меньше надо было рот открывать)))) Бабки кончились, решил поехать в Россию подзаработать, а не тут то было))))))) Концерты отменили, теперича пусть со своим русскоязычным репертуаром по месту жительства поет или в Киеве)))) Будет аншлаг)))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 13:41
#5098
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Цитата:
Змея Подколодная:
Меньше надо было рот открывать))

Да конечно. Кара Мурза тоже рот открывал и договорился, на 25 лет посадили. По статье 105 УК РФ( убийство) в среднем от 7 до 12 лет дают
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 13:43
#5099
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Ну и на белом глазу говорят , что в России нет политзаключённых. Волей неволей поверишь в " новичка"
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.04.23 - 13:53
#5100
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Цитата:
Эл-починно:
А так тоже можно долго и просто не понимая спрашивать, зачем США на Вьетнам напали.


Цитата:
saba:
Я вот не пойму. Почему всё время приплетают Америку?


За Америку, ранее, ниже по ссылке отдельные грамотеи говорили, что якобы не всё так просто, мол мировой капитализм постоянно палки в колёса вставляет и не дают развиваться...

В прошлом году, когда Эль-починно в своих воспоминаниях о прошлом отмечал о бесплатном образовании, медицине и как он платил 10 копеек за общежитие, когда был студентом в период СССР, у него спросил: Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?

Эль-починно тогда ответил, что нет конечно, но это отдельная и не простая тема...

Подробнее здесь:
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