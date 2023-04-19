Vit: Хотите правду? Россию уничтожат, рано или поздно. Или будет ядерная война.. Увы но запад уничтожит православие, и победит сатанизм.
Виталий не всё так мрачно. Народ России велик и всегда встаёт на своё место в истории. Просто сейчас один из сумрачных периодов в её истории. А правительства приходят и уходят, а народ остаётся. Н. Нынешнее помутнение разума большинства россиян не внове, так не раз бывало в прошлом. Так же и с православием, его пытались уничтожить с времён крестоносцев и Салах ад Дина, сколько веков прошло, а православие живо. Хотя про Салах ад Дина я наверное всё таки зря, он был более терпим к разным религиям , нежели крестоносцы.
Я вот не пойму. Почему всё время приплетают Америку? Я бы с удовольствием съездил, как турист, посмотреть, не более. А тут всё Америка и коллективный Запад. Ладно российские пропагандисты им стыдно признать, что российская армия, такая могучая не может одолеть украинскую. Потом им категорически нельзя признавать, что против российской агрессии поднялся украинский народ, потому что, как все знают народ нельзя победить. Поэтому идут в ход, все эти рассказы про войну с коллективным Западом. И ещё вспомните , как Трамп,уговаривал, стращал, заставлял страны НАТО увеличить расходы на армию, а все отнекивались. Могла ли быть такая ситуация, если НАТО готовилась к войне с Россией? А теперь смех и грех, по всей Европе на могут насобирать танков, хотя бы такое же количество, какое было у Украины. Вторжение России в Украину, такой же форс мажор для Европы, в частности. как и для нас. глаза видели подготовку. но никто до конца не верил, что Путин решится вернуться на полстолетия назад. когда проблемы решались оружием.
Ну и Бахтияр Мамедов, неужели враг России, раз женат на украинке
Договорился)))) Меньше надо было рот открывать)))) Бабки кончились, решил поехать в Россию подзаработать, а не тут то было))))))) Концерты отменили, теперича пусть со своим русскоязычным репертуаром по месту жительства поет или в Киеве)))) Будет аншлаг)))
Эл-починно: А так тоже можно долго и просто не понимая спрашивать, зачем США на Вьетнам напали.
Цитата:
saba: Я вот не пойму. Почему всё время приплетают Америку?
За Америку, ранее, ниже по ссылке отдельные грамотеи говорили, что якобы не всё так просто, мол мировой капитализм постоянно палки в колёса вставляет и не дают развиваться...
В прошлом году, когда Эль-починно в своих воспоминаниях о прошлом отмечал о бесплатном образовании, медицине и как он платил 10 копеек за общежитие, когда был студентом в период СССР, у него спросил: Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?
Эль-починно тогда ответил, что нет конечно, но это отдельная и не простая тема...
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