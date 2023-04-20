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Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46623
Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 09:53
В комитете сообщили, что с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами.
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 200
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 09:53
Как там в сказке про Чиполлино? Налог за дождь платили. Потом налог на воздух?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9103
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 10:42
Уже не знают за что с людей содрать.
Взять тех же погорельцев из Аманкарагая. Они жили лесом: грибы, веники...
Патамучто работы другой ни в нур, ни в жана Казакстане им не было и нет!
А бабушки с пучком чабреца и стаканом шиповника? Опять попали внемилось, как с пучком вербы!
Обеспечьте людей работой, производствами на селе, достойной зарплатой, возможностью жить не от торговли подножным кормом, тогда и играйте в налоги.
Взять тех же погорельцев из Аманкарагая. Они жили лесом: грибы, веники...
Патамучто работы другой ни в нур, ни в жана Казакстане им не было и нет!
А бабушки с пучком чабреца и стаканом шиповника? Опять попали внемилось, как с пучком вербы!
Обеспечьте людей работой, производствами на селе, достойной зарплатой, возможностью жить не от торговли подножным кормом, тогда и играйте в налоги.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12220
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:03
Налоги врятли кто пойдёт платить. А вот тех кто будет на дорогах торговать ягодами и грибами полицейские будут дань себе в карман собирать однозначно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13657
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:14
Цитата:
Цитата:
Цитата:
пучек чебреца и стакан шиповника с веником это заготовка?
норма направлена на тех кто в полупромышленных масштабах заходит в лес и вывозит оттуда мешками грибы,ягоды и лекарственные растения чтобы потом банчить ими на всех углах
те же бабушки стоявшие на трассе в аманкарагае
у одной 15 банок грибов стоит на прилавке, у второй 30 и так их человек 20 подряд стоит
в лесу что-нибудь осталось вообще?
в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налоги
заплати налог и также торгуй грибами на рынке
капитализм у нас или что?
Лица, осуществляющие заготовку
Цитата:
yudjin:
Они жили лесом: грибы, веники...
Они жили лесом: грибы, веники...
Цитата:
yudjin:
А бабушки с пучком чабреца и стаканом шиповника? Опять попали внемилось, как с пучком вербы
А бабушки с пучком чабреца и стаканом шиповника? Опять попали внемилось, как с пучком вербы
пучек чебреца и стакан шиповника с веником это заготовка?
норма направлена на тех кто в полупромышленных масштабах заходит в лес и вывозит оттуда мешками грибы,ягоды и лекарственные растения чтобы потом банчить ими на всех углах
те же бабушки стоявшие на трассе в аманкарагае
у одной 15 банок грибов стоит на прилавке, у второй 30 и так их человек 20 подряд стоит
в лесу что-нибудь осталось вообще?
в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налоги
заплати налог и также торгуй грибами на рынке
капитализм у нас или что?
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:55
Цитата:
А Вы пробовали у них купить ? Такие цены драли, что эквадорские бананы отдыхают. И всё под соусом своё , домашнее, экологически чистое. Это то же самое как через Башкортостан ехать, мёд башкирский втридорога, в соседней Ульяновской области почти в три раза дешевле.
yudjin:
Патамучто работы другой
Патамучто работы другой
А Вы пробовали у них купить ? Такие цены драли, что эквадорские бананы отдыхают. И всё под соусом своё , домашнее, экологически чистое. Это то же самое как через Башкортостан ехать, мёд башкирский втридорога, в соседней Ульяновской области почти в три раза дешевле.
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 11:59
Цитата:
В Польше слышал, у них производство шампиньонов на поток поставлено, у нас ни одного не видел
abaika95:
в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налоги
в это же время убытки несут производители грибов которые платят бешеные налоги
В Польше слышал, у них производство шампиньонов на поток поставлено, у нас ни одного не видел
Re: Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги
Отправлено: 20.04.23 - 12:03
Цитата:
Вообще эти законы из разряда, того как мне сказал один деятель из министерства энергетики. Будем делать как в Европе. А то ,что условия климатические,экономические, да и просто уклад жизни иной им по барабану. Когда я говорил про светодиодные уличные светильники. что не выдержат нашего резко континентального климата, мне было сказано, на ближайшие деять лет забудем про светильники. А сколько сейчас светильников не горит на улицах? Именно светодиодных?
ZXC:
Налог за дождь платили.
Налог за дождь платили.
Вообще эти законы из разряда, того как мне сказал один деятель из министерства энергетики. Будем делать как в Европе. А то ,что условия климатические,экономические, да и просто уклад жизни иной им по барабану. Когда я говорил про светодиодные уличные светильники. что не выдержат нашего резко континентального климата, мне было сказано, на ближайшие деять лет забудем про светильники. А сколько сейчас светильников не горит на улицах? Именно светодиодных?
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