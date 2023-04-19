Отправлено: - 09:37

юля елиссева:

больше половины города это частный сектор, и много где там нет вообще асфальта.

Цитата:Честно говоря Юля за время деятельности Архимеда у нас в городе большая часть частного сектора была заасфальтирована, тротуаров нет,это да, но дороги покрыты асфальтом. Я езжу, я знаю. На 2 Костанае, в старой части есть места типа ул Крупской, проезд Спартака, где нет асфальта. но и там потихоньку асфальтируют.