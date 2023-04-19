Отправлено: - 23:56

111:

Для справки, ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.

Skeptic:

Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы

111:

Ты это где то сам лично видел?

Цитата:Вообще то они должны отчитываться куда деньги потратили.Вот тов.Skeptic говоритЦитата:Цитата:Не не видел,в ЗТБ не было и нет ПКСК и всяких ОСИ,главное не покупать квартиру на первом и пятом этаже,а так если ,что то прям совсем критичное,типа нет воды или отопления,то деньги хоть и с трудом ,но можно собрать