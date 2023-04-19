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Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 46623
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 13:34
На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней, отметил Президент.
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Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 23:56
Цитата:
Вообще то они должны отчитываться куда деньги потратили.
Вот тов.Skeptic говорит
Цитата:
Цитата:
Не не видел,в ЗТБ не было и нет ПКСК и всяких ОСИ,главное не покупать квартиру на первом и пятом этаже,а так если ,что то прям совсем критичное,типа нет воды или отопления,то деньги хоть и с трудом ,но можно собрать
111:
Для справки, ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.
Для справки, ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.
Вообще то они должны отчитываться куда деньги потратили.
Вот тов.Skeptic говорит
Цитата:
Skeptic:
Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы
Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы
Цитата:
111:
Ты это где то сам лично видел?
Ты это где то сам лично видел?
Не не видел,в ЗТБ не было и нет ПКСК и всяких ОСИ,главное не покупать квартиру на первом и пятом этаже,а так если ,что то прям совсем критичное,типа нет воды или отопления,то деньги хоть и с трудом ,но можно собрать
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 01:13
Цитата:
Как, пруф вместо него скинешь, и пожалуйста покажешь, о каком ПКСК он говорит, чтобы не быть голословным, сколько домов там в штуках, как чистятся дворы, насаждения, подъезды, крыши все целы, подвалы блестят и тд..
Да, тогда я поверю, что ПКСК отсчитывается за каждую копейку.
Сколько стоит например крыша, подвал, замена стояков, ремонт подъезда.
Это все человек, который ходит на собрания должен знать.
Вот и посмотрим.
Добринцофф:
Вот тов.Skeptic говорит Цитата: Skeptic: Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы
Вот тов.Skeptic говорит Цитата: Skeptic: Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы
Как, пруф вместо него скинешь, и пожалуйста покажешь, о каком ПКСК он говорит, чтобы не быть голословным, сколько домов там в штуках, как чистятся дворы, насаждения, подъезды, крыши все целы, подвалы блестят и тд..
Да, тогда я поверю, что ПКСК отсчитывается за каждую копейку.
Сколько стоит например крыша, подвал, замена стояков, ремонт подъезда.
Это все человек, который ходит на собрания должен знать.
Вот и посмотрим.
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 01:14
Цитата:
Ну о чем тогда ты можешь говорить?
Если не сталкивался лично?
Добринцофф:
Не не видел,в ЗТБ не было и нет ПКСК и всяких
Не не видел,в ЗТБ не было и нет ПКСК и всяких
Ну о чем тогда ты можешь говорить?
Если не сталкивался лично?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7533
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 02:25
Цитата:
----Марик , Баймагамбетова , 8 .
111:
И что за дом?
И что за дом?
----Марик , Баймагамбетова , 8 .
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 03:06
Цитата:
Цитата:
Хорошо, покажи хоть один отсчет с привязкой к именно квартире с 8го дома.
Ну чтоб я знал, что ты не врешь.
Гога:
Баймагамбетова , 8 .
Баймагамбетова , 8 .
Цитата:
Гога:
-У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .
-У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .
Хорошо, покажи хоть один отсчет с привязкой к именно квартире с 8го дома.
Ну чтоб я знал, что ты не врешь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 819
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 08:50
Чем больше человек врёт, тем чаще он в этом "подозревает" других...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1885
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 09:29
Я вообще большой противник этих реформ.Раньше я просто заплатил деньги и не думал ни о чём, всё худо бедно работало. Сейчас нужно выбрать того . кто будет заниматься домом за бесплатно, таких энтузиастов как Марик у нас нет . денег даже если мы соберём всё, не хватит даже на половину зарплаты одного дворника, дом 24 квартиры. Если сломается что то глобально, придётся объявлять доп сбор на то чтобы нанять сантехника допустим. Вот и получается, что с этой реформой наш дом обречён на тихое обветшание. То что у вас Марик происходит во дворе, благо наши дома напротив, с нашей точки зрения называется " с жиру беситься".Когда уйдёт ПКСК, мы даже аварийку вызвать не сможем, потому что надо за нее платить. Вот и получается, либо надо задирать цену за обслуживание дома, а у нас не такой богатый дом, в смысле богатых людей практически нет, либо? Даже не знаю, что? Ибо выхода я не вижу.Даже ПКСК с облегчением вздохнуло, что нашего дома не будет, мы были у них типа социальной нагрузки. Вот Аль Фараби 88 это да, а мы так мелочь, на которую не стоит обращать внимания
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1885
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 09:31
И да Марик, ПКСК в соответствии с уставом обязаны были отчитываться на отчётном собрании о своей деятельности. Только на моей памяти были только объявления о собрании, жильцов никогда не удавалось собрать
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 10:06
Цитата:
Ты же сам написал ,что ПКСК только деньги брали,а ничего не делали.
111:
Ну о чем тогда ты можешь говорить? Если не сталкивался лично?
Ну о чем тогда ты можешь говорить? Если не сталкивался лично?
Ты же сам написал ,что ПКСК только деньги брали,а ничего не делали.
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