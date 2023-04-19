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«А город решил постоять в сторонке» - Спор дачников «Юбилейного» с акиматом Костаная рассмотрели в облсуде
«А город решил постоять в сторонке» - Спор дачников «Юбилейного» с акиматом Костаная рассмотрели в облсуде
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