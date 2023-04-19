Re: «А город решил постоять в сторонке» - Спор дачников...

Отправлено: - 08:37

Вы хотите сказать юбилейные дачи это центр города, ну я не соглашусь с вами

Пусть центральный рынок уплотняют, там половина ларьков пустуют, да и на этот объект торговли уже мало народу ходят, чего там толкаться, в супермаркетах всё есть